"Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина" - Медведев заявил об угрозе распада РФ

🎤 Мнение

Опубликовано: 01.11.2022 18:46 , Обновлено: 04.07.2024

Бывший президент России, а ныне заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что, если Россия проиграет, то победит Украина. Таким несложным выводом он решил поделиться со своими подписчиками в Телеграме.

По его мнению, это означает, что для России есть реальная угроза распада.

“Цель Украины в войне названа Киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России”, - решил продолжить свою логическую цепочку экс-глава РФ.

Дойдя до такого пункта Дмитрий Медведев решил, что теперь уже Россия сможет применить ядерное оружие, но виноват в этом будет Запад.

“И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? - неожиданно спросил Дмитрий Медведев. И также неожиданно ответил . - Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта”.

Ранее Телеграф сообщил, что экс-президент России Дмитрий Медведев заявил 26 сентября о том, что Запад никак не ответит на применение ядерного оружия Россией в Украине. Но для начала рассказал о “фонтанах диарейной демагогии”.

Экс-президент России пообещал, что Запад стерпит ядерный удар РФ по Украине