Илон Маск ответил Медведеву на троллинг Трасс — «Как дела в Бахмуте?»

Опубликовано: 21.10.2022 09:15 , Обновлено: 21.10.2022

Американский миллиардер, глава Space X и Tesla Илон Маск потроллил экс-президента России, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, задав всего один вопрос — «Как дела в Бахмуте? [город в Донецкой области Украины]».

Все началось с того, что Медведев решил пошутить в Twitter по поводу отставки премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

«Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce [Пока, пока, Трасс, поздравляю, латук]» — написал Медведев.

Как пояснил BBC, он имел в виду шутку английского таблоида, принимавшего ставки на то, успеет ли испортиться салат-латук до того, как Трасс лишится поста премьера.

На что Маск сначала ответил: «Весьма хороший троллинг, если честно».

Но следующим твитом добил: «Кстати, как дела в Бахмуте?». Так он намекнул на то, что российские войска уже который месяц пытаются взять город в Донецкой области.

Медведев странно ответил на троллинг Маска

Ранее Телеграф писал, что предложил Пентагону платить за критически важные для Украины спутники Starlink.

Маск предложил Пентагону платить за критически важные для Украины спутники Starlink

Однако позже передумал.

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