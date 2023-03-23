Медведев пообещал ударить по Берлину в случае ареста Путина. Но россияне напомнили ему про нюанс

🎤 Мнение

Опубликовано: 23.03.2023 11:07 , Обновлено: 23.03.2023

Бывший президент России, а сейчас зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев пригрозил властям Германии ударом «всеми средствами», если они арестуют Владимира Путина. Однако в РФ обратили внимание на важный нюанс.

Он смоделировал ситуацию, что «действующий глава ядерного государства приехал на территорию, допустим, Германии и подвергся аресту».

«Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее. Он понимает, что это casus belli, что это объявление войны?» — сказал Медведев.

На это заявление отреагировал российский журналист, известный как Антон Орехъ. По его мнению, «Дмитрию Анатольевичу всегда не хватало логики».

«Ну, хорошо, ударим — а с Путиным что в этот момент будет? Арестовав Путина, Германия как раз от ядерного удара себя и защитит - вы про это не забудьте», — написал он в своем телеграм-канале.

К слову, ранее Медведев пригрозил Международному уголовному суду (МУС) в Гааге точечным ударом “гиперзвукового “Оникса” из Северного моря с российского корабля”.

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Напомним, в Международном уголовном суде (МУС) обвинили президента России в ответственности за военные преступления, совершенные в Украине с 24 февраля 2022, и выдали ордер на арест Владимира Путина.

Международный суд выдал ордер на арест Путина. Что это значит?

После этого министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что органы правопорядка его страны арестуют Владимира Путина, если тот появится на ее территории.

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