Мазут из российских танкеров достиг Феодосии, Судака и Алушты в Крыму. Что будет с курортами?

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Опубликовано: 05.01.2025 19:35 , Обновлено: 05.01.2025

Опубликованные в сети спутниковые снимки показали, что нефтяные пятна из мазута, пролившегося из российских танкеров класса "Волгонефть", активно распространяются вдоль побережья Крыма, загрязняя курорты.

Пятна мазута, по данным на 4 января, были замечены у побережья Феодосии, Алушты и Судака.

Большое загрязнение было замечено у береговой линии между поселком Партенит и городом Судак. В эту же загрязнённую зону попала и Алушта.

«С высокой долей вероятности мы видим именно поверхностное загрязнение [на этих участках]», — прокомментировал увиденное на снимках российский эколог Жора Каваносян.

По его словам, потерпевшие аварию танкеры перестали протекать. “Похоже на то, что танкеры перестали течь. Напомню, что по данным РЛИ они текли минимум до 31 декабря. И эта информация противоречила официальным заявлениям. Сейчас точно видно, что мазут больше не вытекает”, - написал эколог.

“Тут важно еще раз объяснить, что радиолокационные снимки хорошо показывают только поверхностное пленочное загрязнение. Наш мазут преимущественно тонет и начнет всплывать при летних температурах с глубин до 20 метров”, - предупредил эколог о возможном продолжении экологической катастрофы на черноморских курортах летом.

Ранее Telegraf.news писал, что загрязнение побережья Крыма нефтепродуктами, которое началось 21 декабря после крушения танкеров в Керченском проливе, продолжило распространяться и уже достигло Севастополя.

Вылившийся из российских танкеров мазут достиг Севастополя в Крыму

Ранее в Анапском районе России ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута в Керченском проливе и загрязнения береговой линии в районе Анапы. Такое объявление сделал вечером 26 декабря глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам заседания специальной правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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[inf]Разлив мазута в Керченском проливе произошел 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух российских танкеров «Волгонефть-212»и «Волгонефть-239» в Керченском проливе. Произошёл разлив топочного мазута марки М100, который по плотности тяжелее воды и не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды. [/inf]