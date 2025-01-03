Вылившийся из российских танкеров мазут достиг Севастополя в Крыму

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Опубликовано: 03.01.2025 15:54 , Обновлено: 03.01.2025

Загрязнение побережья Крыма нефтепродуктами, которое началось 21 декабря после крушения танкеров в Керченском проливе, продолжило распространяться и уже достигло Севастополя.

Как [link href=“https://t.me/mchs_official/25761” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщила [/link] пресс-служба МЧС РФ, протяжённость береговой линии полуострова, на которой зафиксировали выбросы мазута, составила 18 километров.

Из-за сильного ветра и волн загрязнение наблюдали в Ленинском районе на участке от села Яковенково до Опукского заповедника. К уборке территории привлекли более 100 человек и 12 единиц техники. С 21 декабря уже собрали 229 тонн загрязнённого грунта.

В пятницу, впервые с момента начала разлива, пятно мазута размером 1,5 на 1,5 метра обнаружили и в Севастополе, на входе в Балаклавскую бухту. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своём тг-канале. Также, по словам российского губернатора, в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега нашли несколько испачканных в мазуте птиц.

Сотрудники МЧС и Севприроднадзора также планируют приступить к сбору мазутного пятна. Кроме того, в городском ветеринарном центре развернули пункт приёма пострадавших птиц.

Ранее Telegraf.news писал, что в Анапском районе РФ ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за загрязнения береговой линии мазутом.

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