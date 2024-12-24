В России из-за разлива мазута в Чёрном море погибли редкие дельфины. Что происходит на берегу курорта Анапы?

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Опубликовано: 24.12.2024 15:17 , Обновлено: 24.12.2024

Неделю назад в районе Анапы потерпели крушение два танкера, в результате чего в Чёрное море вылился мазут. По состоянию на 24 декабря, по данным центра спасения дельфинов «Дельфа», в Краснодарском крае обнаружили 19 мёртвых дельфинов-азовок. Это более 1% от общей популяции вида, обитающего в акватории Чёрного моря у побережья Краснодарского края.

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Как [link href=“https://vk.com/delfacenter?w=wall-163086891_2848&ysclid=m528zq6ekw498801553” target=“_blank” rel=“noopener”] отметили [/link] в «Дельфе», на телах дельфинов нет следов мазута, животные были упитанными, без признаков истощения, заболеваний, следов прилова или травм. Наиболее вероятной причиной их гибели специалисты считают острую интоксикацию.

Разлив мазута из потерпевших крушение танкеров «Волгонефть» начался в прошлый вторник. В общей сложности нефтепродуктами загрязнено 54 км береговой линии, сообщили власти Краснодарского края. В субботу вытекшие из танкеров нефтепродукты достигли Крымского полуострова, где, по сообщению МЧС, от мазута отчистили 14,4 км береговой линии.

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Несмотря на заявления властей о предпринимаемых мерах, местные жители и волонтёры сообщают о серьёзных проблемах. В видеообращении к Владимиру Путину и Михаилу Мишустину жители Анапы заявили, что власти не собрали достаточную группировку спасателей, не обеспечили волонтёров защитой, не привлекли экспертов и не обратились за помощью к международному сообществу. Также, по свидетельствам очевидцев, власти не справляются с вывозом собранных мешков с загрязнённым грунтом.

Кроме того, жители сами установили заградительные боны на реке Анапке, чтобы не допустить распространения мазута, но их недостаточно.

Волонтёры, занимающиеся очисткой [link href=“https://t.me/opershtab23/9156” target=“_blank” rel=“noopener”] птиц [/link] от мазута, сообщили об ухудшении самочувствия, головокружениях и болях, несмотря на использование респираторов. Это связано с высокой токсичностью топлива.

Роспотребнадзор заявил, что пробы морской воды на Кубани не соответствуют нормам. При этом пробы питьевой воды и атмосферного воздуха нормам соответствуют, [link href=“https://ria.ru/20241224/rospotrebnadzor-1990975880.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщило [/link] РИА Новости.