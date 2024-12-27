Из-за разлива мазута в Чёрном море Россия подняла режим ЧС до федерального уровня

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Опубликовано: 27.12.2024 10:52 , Обновлено: 27.12.2024

В Анапском районе России ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера из-за разлива мазута в Керченском проливе и загрязнения береговой линии в районе Анапы. Такое объявление сделал вечером 26 декабря глава МЧС РФ Александр Куренков по итогам заседания специальной правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Куренков назвал ситуацию в Анапском районе “контролируемой” и заявил, что работы по устранению последствий разлива нефти ведутся “по многим направлениям”.

“Фронт работы большой. Продолжается сбор и погрузка загрязненного грунта. Задействованы подразделения МЧС России, МорСпасСлужбы, территориальных подсистем РСЧС, привлечены волонтеры”, - отчитался глава российского МЧС.

Для уборки загрязненного песка и грунта береговую линию разбили на 5 секторов - 1 в Темрюкском районе и 4 - в Анапе. К работам привлекли уже более 10 000 человек и 360 единиц техники.

Для того, чтобы выделить на устранение последствий экологической катастрофы дополнительные силы и средства, ведомство решило повысить уровень угрозы, отнеся её к чрезвычайной ситуации не регионального, а федерального масштаба. С такой просьбой к главе ведомства обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

“Важно купировать проблему в море, тогда работы на берегу будет намного меньше. Силами края это сделать невозможно”, - пояснил губернатор.

Он также обратил внимание на другую важную проблему – утилизацию собранного мазута. Пока тысячи тонн загрязнённого песка складируют в местах временного хранения.

“Мы не можем держать их там долго. С учетом возможных новых выбросов сил специализированных компаний региона, которые перерабатывают грунт и уже работают фактически на пределе своих возможностей, не хватит”, - посетовал чиновник.

В ответ на это глава российского МЧС, объявляя о повышении уровня ЧС в регионе, заявил, что это “позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций”, а также “оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда правительства РФ”.

[info_b]По данным МЧС РФ, с береговой линии уже собрали около 30 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, более 23 тыс. тонн вывезли на полигоны. Волонтеры спасли 1 154 птиц, угодивших в нефтяную ловушку.

В Керченском проливе обработать успели уже более 29 тыс. квадратов акватории, в том числе, установили порядка 450 метров боновых заграждений.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что в результате разлива мазута с потерпевших крушение российских танкеров волонтёры обнаружили на берегу Чёрного моря в Краснодарском крае 19 мёртвых дельфинов-азовок. Это более 1% от общей популяции вида, обитающего в акватории Чёрного моря у побережья Краснодарского края.

В России из-за разлива мазута в Чёрном море погибли редкие дельфины. Что происходит на берегу курорта Анапы?