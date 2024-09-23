Маск пообещал отправить на Марс любого желающего, если Трамп победит на выборах в США

Опубликовано: 23.09.2024 10:01 , Обновлено: 05.11.2024

Американский миллиардер, глава Space X поклялся доставить на Марс «любого, кто хочет стать космическим путешественником». Но только не в том случае, если президентом США станет Камала Харрис. Об этом он заявил в X вечером 22 сентября.

Маск пообещал всего через два года отправить на Марс пять космических кораблей. И добавил, что “в конце концов” на красную планету “отправятся тысячи звездолетов, и это будет великолепное зрелище!»

Однако заявил, что президентство демократов «уничтожит марсианскую программу и обречет человечество», утопив ее в “бюрократической волоките”.

Ранее в этом месяце Маск также сказал: «Мы никогда не достигнем Марса, если победит Камала».

Это утверждение повторил кандидат от республиканцев Дональд Трамп. 21 сентября он поклялся достичь Марса во время своего президентства, если его сторонники приведут его в Белый дом.

«Я поговорю с Илоном», - сказал он на митинге и добавил: «Илон, запускай ракетные корабли».

Компания SpaceX известна своим отношением к освоению космоса с высоким риском и высокой отдачей, и сейчас она является основным видом транспорта NASA для доставки астронавтов на Международную космическую станцию.

Компания постоянно внедряет инновации в космос: всего две недели назад она помогла американскому миллиардеру стать первым человеком, совершившим рискованный частный выход в открытый космос.

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Но, несмотря на скачок, совершенный SpaceX за два последних десятилетия, Маск говорит, что его расстраивает «удушающая бюрократия” и ограничения в США.

«Одна из моих самых больших проблем сейчас заключается в том, что программу «Звездолет» душит гора правительственной бюрократии, которая растет с каждым годом».

Если беспилотные звездолеты Маска смогут благополучно прибыть на Марс через два года, то, по его словам, к 2028 году он отправит на Марс экипаж. Ранее он уже говорил, что хотел бы увидеть самодостаточную колонию на Марсе всего через 20 лет.

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Так воплотит ли Дональд Трамп это в жизнь?

По данным Массачусетского технологического института, во время своего пребывания на посту президента Дональд Трамп оказал огромное влияние на космическую деятельность США. Его правительство создало группу космической безопасности Space Force и подтолкнуло NASA к тому, чтобы вновь достичь Луны к 2024 году, хотя с тех пор этот срок был перенесен на 2025 год.

Однако вице-президент Харрис сама является сторонницей космической деятельности, возглавляя Национальный совет по космосу с 2021 года.

Ранее Telegraf.news писал, что Илон Маск попытался высмеять популярную американскую поп-певицу Тейлор Свифт за её пост в поддержку кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис. Но получилось откровенно не очень — под постом Маска на его странице в социальной сети X многие пользователи не оценили его сарказма и назвали его “извращенцем”.

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