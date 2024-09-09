Маск назвал год запуска корабля Starship на Марс

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Опубликовано: 09.09.2024 09:46 , Обновлено: 09.09.2024

Американский миллиардер, глава Space X Илон Маск озвучил, когда планирует запустить космические корабли Starship на Марс - беспилотный и с экипажем. Об этом он написал в своем X-аккаунте 8 сентября.

Так, по словам Маска, “первые корабли Starships на Марс будут запущены через 2 года, когда откроется следующее трансферное окно Земля-Марс”. То есть, в 2026 году.

Он отметил, что сначала они будут беспилотными, “чтобы проверить надежность посадки на Марс в целости и сохранности”. Если эти посадки пройдут успешно, то первые пилотируемые полеты на Марс “состоятся через 4 года”, то есть, в 2028 году.

“Скорость полета будет расти экспоненциально с этого момента, с целью построить самоподдерживающийся город примерно за 20 лет. Многопланетность значительно увеличит вероятную продолжительность жизни сознания, поскольку мы больше не будем держать все наши яйца, буквально и метаболически, на одной планете”, — написал миллиардер.

Также Маск отметил, что для достижения этих целей необходимо снизить стоимость доставки полезного груза на Марс — с нынешних $1 млрд за одну тонну до $100 тысяч.

Starship («Старшип») — разрабатываемая компанией SpaceX полностью многоразовая сверхтяжёлая ракета-носитель, предназначенная для экономичной доставки грузов и людей на околоземные орбиты, а также для межпланетных полётов на Луну и Марс. Самая большая по массе и размерам и самая мощная ракета-носитель в истории.

Ранее Telegraf.news писал, что днем 14 марта, со стартовой площадки в Южном Техасе в небо поднялась огромная ракета Starship компании SpaceX.

В компаніі отметили, что с учетом доработки Starship смогли достичь «большей высоты и скорости» которые были бы способны вывести аппарат на орбиту. Одной из ключевых целей запуска была проверка открытия дверцы полезной нагрузки и демонстрация передачи топлива и повторного зажигания двигателя Raptor. По данным SpaceX, корабль сумел переместить между собой несколько тонн жидкого кислорода. В SpaceX считают, что эта технология откроет возможность «дозаправки кораблей на орбите» в будущем. Звездолет был успешно выведен на непилотируемую верхнюю ступень в космос во время суборбитального прыжка и пылающего входа в атмосферу над Индийским океаном.

SpaceX запустил Starship. Как прошел полет самого большого космического корабля в мире на этот раз?