Американский миллиардер стал первым астронавтом-непрофессионалом, который вышел в открытый космос

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Опубликовано: 12.09.2024 17:51 , Обновлено: 12.09.2024

В четверг, 12 сентября, миллиардер Джаред Айзекман стал первым в истории непрофессиональным астронавтом, который вышел в открытый космос.

Напомним, что 10 сентября космическая компания Spacex Илона Маска запустила ракету-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon и 4 астронавтами на борту.

В их числе миллиардер и пилот-любитель Джаред Айзекман, бывший военный летчик Скотт Потит, глава программы подготовки астронавтов Spacex Сара Гиллис и бывший медико-биологический руководитель полетов NASA и главный инженер по космическим операциям компании Анна Менон.

В рамках коммерческой миссии в открытый космос впервые вышел непрофессиональный космонавт. Им стал один из спонсоров проекта Polaris Dawn миллиардер Джаредом Айзекман. В 2021 году он подписал со Spacex контракт на три космических полета, Polaris Dawn - первый из них.

“SpaceX, дома у нас у всех много работы, но отсюда Земля, безусловно, выглядит идеальным миром”, - заявил Айзекман во время выхода в открытый космос и наблюдения за Землёй с расстояния 738 км.

Оказавшись вне корабля, Айзекман проверил подвижность скафандра, стоя на специально оборудованной платформе. Во время выхода он использовал новый скафандр SpaceX для, который ранее не использовался за пределами лабораторных условий. Компания хотела проверить, как он выдержит суровые условия космоса.

Айзекман провел чуть более 10 минут вне капсулы, выполняя ряд заранее запланированных движений, призванных проверить пределы возможностей скафандра.

Завершив испытания на подвижность, он вернулся в капсулу Dragon. Стоит отметить, что во время выхода в открытый космос Айзекман не парил в безвоздушном пространстве.

Вслед за ним в открытый космос отправилась специалист миссии Сара Гилисс. Она также провела вне капсулы 10 минут и проверила скафандр.

Всего миссия Polaris Dawn рассчитывает провести на орбите 5 дней. Экипаж запланировал около 40 научных экспериментов, некоторые из которых будут направлены на измерение вредного воздействия радиации.

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