"Ты выиграла" - Илон Маск предложил Тейлор Свифт родить от него ребёнка после поста в поддержку Харрис

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Опубликовано: 11.09.2024 15:43 , Обновлено: 12.09.2024

Американский бизнесмен Илон Маск, который является активным сторонником республиканца Дональда Трампа в его гонке за пост президента США, в очередной раз привлёк к себе внимание публики своими противоречивыми высказываниями. На этот раз он попытался высмеять популярную американскую поп-певицу Тейлор Свифт за её пост в поддержку кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис. Но получилось откровенно не очень - под постом Маска на его странице в социальной сети X многие пользователи не оценили его сарказма и назвали его "извращенцем".

В ответ на пост Тейлор Свифт в Instagram, в котором та назвала себя “бездетной кошатницей” и заявила, что будет голосовать на президентских выборах 2024 года за Камалу Харрис и кандидата в вице-президенты США Тима Уолца, Илон Маск разразился следующим постом в Х.

“Окей, Тейлор… ты победила… я подарю тебе ребенка и буду охранять твоих кошек ценой своей жизни”.

Пост уже набрал больше 22 тыс. комментариев и многие из них содержат нелицеприятные эпитеты в адрес Маска. Кто-то рассмотрел в ироничном предложении миллиардера, известного своими несдержанными высказываниями, домогательства, кто-то назвал Маска “извращенцем” и “странным парнем”.

Впрочем, были и те, кто всерьёз задумался над предложением эксцентричного миллиардера.

“Честно говоря, такое сочетание могло бы исцелить нацию”, - написал один из пользователей и прикрепил фотографию, сгенерированную, очевидно, нейросетями, на которой “Илон Маск” обнимает “Тейлор Свифт” и бережно держит на руках малыша.

«Бездетная кошатница» Тейлор Свифт поддержала кандидатуру Харрис на пост президента США

Ранее Telegraf.news сообщил, что во вторник, 10 сентября, за два месяца до выборов в США кандидаты в президенты Камала Харрис и Дональд Трамп провели свои первые предвыборные теледебаты. В прямом эфире телеканала ABC News политические соперники обрисовали резко противоположные видения того, где, по их мнению находится страна и куда они намерены её привести в случае избрания. Не обошлось без взаимных «комплиментов» и обвинений во лжи.

«Худший вице-президент» США vs «позорище» — На первых дебатах Трамп и Харрис обменялись «комплиментами» и обвинениями во лжи