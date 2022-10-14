Маск предложил Пентагону платить за критически важные для Украины спутники Starlink

Опубликовано: 14.10.2022 09:28 , Обновлено: 04.07.2024

Американский миллиардер, глава Space X Илон Маск предупредил Пентагон, что больше не сможет оплачивать услуги спутников связи Starlink для Украины. И предложил им взять расходы на себя. Об этом сообщил CNN со ссылкой на письмо компании Министерству обороны США.

«Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», — цитирует CNN cлова директора SpaceX по продажам в письме Пентагону.

Поэтому компания Маска попросила ведомство финансировать Starlink для Киева, что обойдется в более 120 млн долларов до конца 2022 года. А в течение 12 месяцев сумма может составлять коло 400 млн долларов.

В издании также сообщили, Украине уже передали около 20 000 терминалов Starlink. По словам Маска, это обошлось его компании в 80 миллионов долларов и «потребует 100 миллионов долларов до конца года».

Также CNN сообщило, что получила документ с запросом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного с просьбой поставить еще почти 8000 терминалов Starlink.

Илон Маск начал поставлять спутниковые интернет-терминалы Starlink Украине на третий день войны. Они стали критически важным источником связи для военных, ведь позволяли оставаться на связи даже в местах, где не работала основная сотовая связь и интернет.

Однако, как пишут журналисты, в последнее время на фронте начались перебои со связью от Маска, например, во время украинского контрнаступления на юге и востоке страны. Это повлияло на попытки украинцев прорвать фронт.

Как писал ранее Телеграф, издание Vice сообщило, что Илон Маск, вероятно, напрямую поговорил с президентом России Владимиром Путиным, прежде чем опубликовать в Твиттере свое предложение о прекращении войны в Украине.

Путин пообещал Маску нанести ядерный удар по Украине — Vice

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 12 октября, что президент России Владимир Путин разговаривал с главой SpaceX Илоном Маском всего один раз, полтора года назад. Сам американский бизнесмен настаивает, что речь тогда шла о космосе.

Путин говорил с Маском о космосе

Напомним, вечером 3 октября Маск опубликовал в Twitter свои предложения по мирному договору между Украиной и Россией. Они не понравились ни официальному Киеву, ни многим украинцам. Зато россияне пришли в восторг и гордо озвучили «Маск наш». В интернет-баталии вступили даже Зеленский, Нацгвардия Украины и президент Литвы. Отреагировали также Медведев и Рогозин. Собрали все по порядку.

«Этот Илон Маск сломался!» — Глава Tesla и Зеленский устроили битву в Twitter. Поучаствовали Нацгвардия и Медведев