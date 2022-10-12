Путин говорил с Маском о космосе

Опубликовано: 12.10.2022 14:12 , Обновлено: 12.10.2022

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил 12 октября, что президент России Владимир Путин разговаривал с главой SpaceX Илоном Маском всего один раз, полтора года назад. Сам американский бизнесмен настаивает, что речь тогда шла о космосе.

На вопрос, был ли разговор недавно и о возможности урегулирования ситуации в Украине, Дмитрий Песков заявил: «Нет, это неправда».

“Я лишь могу вам подтвердить, что, действительно, где-то года полтора тому назад у них был телефонный разговор», - уточнил представитель президента РФ.

Сам Илон Маск у своем твиттере признался, что телефонный разговор состоялся ещё 18 месяцев назад и касался освоения космоса.

Ранее Телеграф сообщил, что издание Vice сообщило, что Илон Маск, вероятно, напрямую поговорил с президентом России Владимиром Путиным, прежде чем опубликовать в Твиттере свое предложение о прекращении войны в Украине.

Путин пообещал Маску нанести ядерный удар по Украине — Vice