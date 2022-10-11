Путин пообещал Маску нанести ядерный удар по Украине - Vice

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Опубликовано: 11.10.2022 20:50 , Обновлено: 04.07.2024

Издание Vice сообщило, что Илон Маск, вероятно, напрямую поговорил с президентом России Владимиром Путиным, прежде чем опубликовать в Твиттере свое предложение о прекращении войны в Украине.

В рассылке, разосланной подписчикам Eurasia Group, ее основатель политолог Ян Бреммер написал, что генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск сказал ему, что Путин “готов к переговорам”, но только в том случае, если Крым останется российским, если Украина обязуется стать нейтральной и признает аннексию Россией Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья, [link href=“https://www.vice.com/en/article/ake44z/elon-musk-vladimir-putin-ukraine” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщило [/link] издание.

По словам Бреммера, Илон Маск сказал ему, что Путин пообещал, что эти цели будут достигнуты “несмотря ни на что”, включая потенциальный ядерный удар, если Украина вторгнется в Крым, который Россия аннексировала в 2014 году.

Бреммер написал, что Маск сказал ему, что “нужно сделать все, чтобы избежать такого исхода”.

Сам Илон Маск опроверг известие о таком разговоре.

«Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было около полутора лет назад. Темой разговора был космос», — написал Маск в твиттере.

https://twitter.com/elonmusk/status/1579879154463690752

Ранее Телеграф сообщил, что американский миллиардер, владелец Tesla и Space X вечером 3 октября опубликовал в Twitter свои предложения по мирному договору между Украиной и Россией. Они не понравились ни официальному Киеву, ни многим украинцам. Зато россияне пришли в восторг и гордо озвучили «Маск наш». В интернет-баталии вступили даже Зеленский, Нацгвардия Украины и президент Литвы. Отреагировали также Медведев и Рогозин. Собрали все по порядку.

«Этот Илон Маск сломался!» — Глава Tesla и Зеленский устроили битву в Twitter. Поучаствовали Нацгвардия и Медведев