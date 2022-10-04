"Этот Илон Маск сломался!" - Глава Tesla и Зеленский устроили битву в Twitter. Поучаствовали Нацгвардия и Медведев

Опубликовано: 04.10.2022 09:36 , Обновлено: 04.07.2024

Американский миллиардер, владелец Tesla и Space X вечером 3 октября опубликовал в Twitter свои предложения по мирному договору между Украиной и Россией. Они не понравились ни официальному Киеву, ни многим украинцам. Зато россияне пришли в восторг и гордо озвучили «Маск наш». В интернет-баталии вступили даже Зеленский, Нацгвардия Украины и президент Литвы. Отреагировали также Медведев и Рогозин. Собрали все по порядку.

А вот в украинских СМИ и соцсетях самый популярный вывод был такой: “Этот Илон Маск сломался! Давайте нам нового Илона Маска!”.

«Крым формально входит в состав РФ»

В своем аккаунте в Twitter Илон Маск расписал свой мирный план по украинско-российскому миру.

Он предложил:

повторно провести референдумы в украинских регионах, которые «присоединила» Россия, но под наблюдением ООН. «Россия уходит, если на то будет воля народа», – написал миллиардер.

«Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)»;

Обеспечить водоснабжение Крыма;

Украина остается нейтральной.

Также он прикрепил опрос к этому плану. На момент написания новости «за» проголосовали 39,3%, против — 60,7%.

Маск убежден, что война в Украине закончится именно так, «вопрос лишь в том, сколько людей погибнет до этого. Кроме того, он предположил, что «исходом этого конфликта является ядерная война».

На его твиты ответили миллионы пользователей. Многие подумали, что аккаунт бизнесмена взломали, или его похитили россияне. А один из пользователей написал: «Срочно: Маск анонсирует новую Tesla Model Z»:

«Мирный план получше» — Подоляк

Американцу почти сразу же ответил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, предложив «мирный план получше»:

«Украина освобождает свои территории. В том числе аннексированный Крым». «Россия подвергается демилитаризации и обязательной денуклеаризации, чтобы больше не угрожать другим». «Военные преступники проходят через международный трибунал».

Украинский посол послал Маска матом

А вот бывший-посол Украины в Германии Андрей Мельник был краток и более резок:

«######## [Отвали] – мой очень дипломатический ответ Илону Маску», — написал он.

Опрос про референдумы

Но на этом ничего не закончилось. Илон Маск опубликовал новый пост, в котором запустил еще одно голосование — «Нужно ли проводить референдумы о том, кому принадлежат временно оккупированные территории Украины?»

В ответ Подоляк спросил, пытается ли американский миллиардер легитимизировать «псевдореферендумы, которые прошли под дулом оружия в условиях преследований, массовых расстрелов и пыток? Плохой путь».

«Нет, я предлагаю голосовать под наблюдением ООН (или выбрать наиболее доверенную организацию или страну)», — ответил Маск.

Также на скандальный твит ответил и президент Литвы Гитанас Науседа:

«Когда кто-то пытается украсть колеса вашей Теслы, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что оба проголосовали за это. Просто говорю».

Маск vs Зеленский и Нацгвардия

Новый виток история получила, когда к ней присоединился президент Украины Владимир Зеленский. Он запустил свой опрос «Какого Маска вы любите больше. Который поддерживает Украину или Россию?».

«Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира», — ответил на это Илон.

И добавил: «Наличные затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около 80 миллионов долларов. Наша поддержка России составляет 0 долларов. Понятно, что мы за Украину».

По его мнению, попытка Украины вернуть Крым приведет к массовым смертям, возможно, потерпит неудачу и может привести к ядерной войне — «это было бы ужасно».

В бой вступила Нацгвардия Украины

Кроме того Маск написал, что «Россия проводит частичную мобилизацию. Они могут провести полную мобилизацию, если Крым окажется под угрозой. Смерть с обеих сторон будет опустошительной. Население России в три раза больше, чем Украины, так что в тотальной войне победа Украины маловероятна. Если вы беспокоитесь о народе Украины, добивайтесь мира».

А вот на это ему уже ответили в Национальной гвардии Украины. Они написали их данные о российских потерях в Украине (по их утверждению, 60 тыс. человек)

В России радуются — «Маск наш»

Российские СМИ, наоборот, оценили предложения американского миллиардера и заявили «Маск наш» (по аналогии с «Крым наш»).

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев тоже похвалил Илона:

Тем временем бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что на владельца Space X повлияла русская женщина:

«Маск сделал эти заявления накануне полёта его корабля CrewDragon к МКС, в экипаже которого летит космонавт Роскосмоса Анна Кикина. Вот что русская женщина сделала с американцем», — заявил он в своем телеграм-канале.

Ранее Телеграф писал, что американский миллиардер, бизнесмен, владелец компаний SpaceX и Tesla Илон Маск стал самым богатым гражданином США по версии Forbes. Всего в список за 2023 года попали 400 человек.

Forbes назвал Маска самым богатым американцем в 2022 году