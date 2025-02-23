Маск опроверг сообщения о возможном отключении Украины от Starlink

Опубликовано: 23.02.2025 09:48 , Обновлено: 23.02.2025

Американский миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск опроверг информацию о том, что США планируют отключить украинских военных от доступа к глобальной планетарной системе искусственных спутников Starlink. Напомним, накануне об этом сообщило международное информагентство Reuters.

“Это ложь. Reuters лжёт. Они на втором месте после AP (Associated Propaganda) среди лжецов из числа традиционных СМИ”, — написал Маск в социальной сети X (бывший Twitter), иронично обыграв название другого крупного информагентства США Associated Press.

[info_b]Starlink — глобальная планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным. По состоянию на май 2024 года число абонентов Starlink превышало 3 миллиона почти в 100 странах мира.[/info_b]

Напомним, ранее информагентство Reuters, ссылаясь на три анонимных источника, заявило, что представители США, участвующие в переговорном процессе с Украиной и Россией, пригрозили закрыть украинским военным доступ к жизненно важной системе спутникового интернета Starlink, принадлежащей Маску.

По данным источников агентства, вопрос об этом поднимали в ходе переговоров между официальными лицами США и Украины после того, как Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента, которое предусматривало передачу США порядка 50% прав на ключевые редкоземельные минералы, которые есть в распоряжении Украины.

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К слову, в феврале 2022 года Маск оперативно поставил Украине тысячи терминалов Starlink, которые заменили собой службы связи, уничтоженные Россией в первые дни войны. Самого Маска за это в Киеве назвали чуть ли не героем, однако уже осенью 2022 года он внезапно ограничил доступ к своему сервису, как утверждалось — за неуплату.

Всё вернулось на свои места через какое-то время, однако это ознаменовало изменение позиции Маска к действиям Киева в войне с Россией и сделало для всех очевидной сильную зависимость украинских военных от технологичной связи, предоставленной американцами.

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Ранее Telegraf.news писал, что в начале февраля этого года Дональд Трамп предложили и дальше оказывать финансовую и военную помощь Украине в обмен на доступ к редкоземельным металлам, включая графит, уран, титан и литий — ключевой компонент аккумуляторов для электромобилей.

Однако после того, как Зеленский отклонил предложение, между лидерами двух стран возникло очевидное политическое напряжение: в среду Трамп публично назвал Зеленского «диктатором без выборов» и заявил, что это Киев, а не Москва, развязал нынешнюю войну, а Зеленский, в свою очередь, заявил, что Трамп попал в ловушку «российского пузыря дезинформации».

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