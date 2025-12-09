Литва ввела чрезвычайное положение на всей территории

Опубликовано: 09.12.2025 10:27 , Обновлено: 09.12.2025

Правительство Литвы 9 декабря объявило о введении чрезвычайного положения на всей территории страны. Причиной назвали продолжающийся кризис с воздушными шарами контрабандистов на границе с Беларусью, которую в правительстве расценивают как "угрозу интересам национальной безопасности".

Отвечать за государственные операции в условиях чрезвычайной ситуации назначили министра внутренних дел Литвы Владислава Кондратовича, передало литовское издание LRT.

В МВД рассчитывают на то, что введение чрезвычайного положения на всей территории страны “не создаст неудобств для населения”. В ведомстве пообещали, что применяемые госструктурами в рамках режима ЧП меры будут адресными и “соразмерными”, а также будут направленны “исключительно на организаторов и исполнителей противоправной деятельности”.

В своем обращении к правительству Министерство внутренних дел разъяснило, что постоянный запуск воздушных шаров с контрабандой, которые в ведомстве рассматривают как “гибридные атаки” со стороны Беларуси, представляет угрозу для гражданской авиации Литвы и нарушает работу Вильнюсского аэропорта. Это приводит к нарушению перевозки пассажиров и грузов воздушным транспортом, значительным финансовым потерям с литовской стороны и наносит “репутационный ущерб” самому государству.

Введение режима чрезвычайного положения, как рассчитывает литовское МВД, позволит ведомствам более тесно взаимодействовать и координировать свои действия, а также заручиться поддержкой военных.

Напомним, военные подразделения на борьбу с шарами контрабандистов власти Литвы бросили ещё на прошлой неделе.

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Что говорят в Беларуси?

Власти Беларуси настаивают, что все вопросы о проблемах безопасности на границе должны решаться на уровне МИДов. Вильнюс до сих пор такие предложения отвергал.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ещё в октябре возложил ответственность за запуск воздушных шаров с контрабандой из Беларуси в Литву на самих литовцев. По его словам, граждане этой страны решили заработать на перепродаже белорусских сигарет, а литовские власти, закрыв границу с Беларусью, сами “толкнули их на путь преступления”.

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А 9 декабря замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета объявил, что Минск призывает Вильнюс устроить переговоры, чтобы обсудить все проблемы в отношениях. Такое заявление он сделал на фоне угроз Литвы забрать собственность Беларуси и ввести санкции.

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