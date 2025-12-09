МИД Беларуси предложил Литве стол переговоров

Опубликовано: 09.12.2025 10:16 , Обновлено: 09.12.2025

Замминистра иностранных дел Беларуси Игорь Секрета объявил, что Минск призывает Вильнюс устроить переговоры, чтобы обсудить все проблемы в отношениях. Такое заявление он сделал на фоне угроз Литвы забрать собственность Беларуси и ввести санкции.

“Мы хотели бы за столом переговоров обсудить все те вопросы, которые накопились в нашей двусторонней повестке”, ― заявил Игорь Секрета.

“Я принимал на прошлой неделе участие в ежегодной министерской встрече в ОБСЕ 4-5 декабря в Вене. Мы настойчиво предлагали нашим литовским партнерам воспользоваться этой возможностью, потому что делегация Литвы также была представлена на уровне замминистра иностранных дел, и провести консультации”, ― рассказал Секрета, заявив, что литовцы на контакт не пошли.

Тем временем, правительство Литвы на самом деле отказывается от переговоров на высшем уровне.

«Так о чём же мы будем говорить? Будем говорить о том, чтобы «отпустить грузовики»? Ну и что, непонятно, что грузовики должны ехать?», — заявил министр внутренних дел Кондратовичюс в интервью порталу LRT.lt как раз в день, когда МИД Беларуси призвал к переговорам.

Тем временем правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны из-за контрабандных шаров, прилетающих из Беларуси и мешающих работе аэропортов. В качестве обоснования решения Вильнюс заявил, что постоянные прилёта воздушных шаров с контрабандой представляют угрозу для гражданской авиации и стали причиной “значительных финансовые потерь”.

Ранее литовская оппозиция призвала правящую коалицию подумать над изъятием санатория “Беларусь”, чтобы за счёт его продажи компенсировать потери литовских перевозчиков из-за застрявших фур в Беларуси.

В свою очередь, Александр Лукашенко назвал решение о закрытии границы Литвы “глупостью” “на политическом уровне” и поручил: “Пусть Министерство иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию”.

Лукашенко поручил МИД Беларуси добиться встречи с литовскими дипломатами