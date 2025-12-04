Вильнюсский аэропорт закрывали дважды за вечер. На борьбу с воздушными шарами бросили военных

Опубликовано: 04.12.2025 08:24 , Обновлено: 04.12.2025

Воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом вечером в среду, 3 декабря вновь пришлось закрывать из-за угрозы контрабандных воздушных шаров, причём дважды и на несколько часов. На борьбу с шарами контрабандистов власти Литвы уже бросили военные подразделения.

По информации государственной компании “Аэропорты Литвы” (LTOU), которая управляет тремя международными аэропортами страны, в первый раз воздушное пространство закрыли на полтора часа (аэропорт не работал с 19:36 до 21:06), во второй - на три часа (с 22:24 до 1:20). Причиной ограничений на полёты в LTOU назвали “гибридную атаку со стороны Беларуси”, передало литовское издание LRT.

По данным Национального центра управления в кризисных ситуациях Литвы, в октябре-ноябре воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом закрывали в общей сложности 15 раз по одной и той же причине. В один из дней ограничения на полёты также пришлось ввести в Каунасском аэропорту. За этот период, по приблизительным оценкам, были сорваны или задержаны порядка 320 рейсов, перебои затронули примерно 45 тысяч пассажиров (около 5% от общего числа пассажиров за последние два месяца).

В попытке как-то повлиять на ситуацию, власти Литвы направили военных на помощь сотрудникам полиции, которые обычно и занимаются поисками залетевших на территорию страны воздушных шаров контрабандистов. Подкрепление сформировали из военнослужащих Сухопутных войск, Военной полиции, Военно-воздушных сил и Сил материально-технического обеспечения.

Точная численность военных, которых власти планируют задействовать в этих работах, официально не уточняется, а продолжительность операции будет зависеть от её результатов и эффективности.

“Главная цель участия военных в операции — содействовать предотвращению контрабанды с помощью воздушных шаров путем поддержки действий полиции”, — говорится в заявлении Вооружённых сил Литвы.

Кроме того, в настоящее время военные также оказывают поддержку литовским пограничникам, выполняющим задачи по охране сухопутной границы, а военнослужащие батальона ПВО ВВС несут боевое дежурство — выполняют задачу по наземной противовоздушной обороне на границе с Беларусью.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на днях Каунасская окружная прокуратура передала в суд уголовное дело о контрабанде на границе Литвы и Беларуси. По делу проходят шесть обвиняемых, в том числе два экс-сотрудника Государственной пограничной службы Литвы, которых в числе прочего обвинили в “злоупотреблении должностными полномочиями”.

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Между тем, Президент Беларуси Александр Лукашенко ещё в октябре возложил ответственность за запуск воздушных шаров с контрабандой из Беларуси в Литву на самих литовцев. По его словам, граждане этой страны решили заработать на перепродаже белорусских сигарет, а литовские власти, закрыв границу с Беларусью, сами “толкнули их на путь преступления”.

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