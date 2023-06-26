Германия предложила разместить на границе с Беларусью в Литве целую бригаду

Опубликовано: 26.06.2023 13:21 , Обновлено: 26.06.2023

Германия запланировала дополнительно отправить в граничащую с Беларусью Литву 4000 солдат, чтобы «обеспечить безопасность восточного фланга» НАТО. Об этом 26 июня заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

«Германия готова разместить на постоянной основе в Литве усиленную бригаду», — передают его слова немецкие СМИ.

Писториус отметил, что необходимыми условиями являются соответствующая инфраструктура, например, казармы, и гибкая совместимость с планированием НАТО».

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/dpa_intl/status/1673257136468492296?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1673257136468492296%7Ctwgr%5Edf72c9de5fff13e2dbabe10f503a3e8048cf3878%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.unn.com.ua%2Fru%2Fnews%2F2034020-nimechchina-planuye-rozmistiti-dodatkovi-4-tisyachi-soldativ-v-litvi-dlya-oboroni-skhidnogo-flangu-nato-pistorius”]

Напомним, накануне, 25 июня, президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО придется усилить границу с Беларусью в случае, если туда приедет глава ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин.

«Если Пригожин или часть группы Вагнера окажется в Беларуси с неясными планами и неясными намерениями, то это будет означать лишь то, что нам необходимо еще больше усилить безопасность наших восточных границ. Я говорю… не только о Литве, но, без сомнения, обо всем НАТО», — сказал он.

«Если Пригожин…» — Науседа призвал НАТО усилить границу с Беларусью