Литва усложнила транзит ещё 57 групп товаров через белорусскую границу

Опубликовано: 21.06.2023 08:30 , Обновлено: 21.06.2023

Литва решила усложнить правила перевозки грузов транзитом через Беларусь и Россию. С 3 июля по 57 группам товаров перевозчики обязаны будут предоставлять декларацию производителя. В таможенном ведомстве Литвы объяснили, что эти меры необходимы "для более эффективного предотвращения возможного обхода международных санкций".

Как пояснили в таможенной службе Литвы, перечень товаров, на которые перевозчики с 3 июля должны будут предоставлять декларацию производителя, включает товары, “которые могут быть использованы в военных целях или для увеличения мощностей российской промышленности”.

Литовские таможенники, ссылаясь на свои статистические данные, заявили о наблюдаемом ими параллельном импорте некоторых товаров в Россию и Беларусь.

“Поэтому литовская таможня принимает меры для избежания возможных санкций путем включения в этот процесс представителей бизнеса, которые обеспечили бы большую прозрачность цепочки поставок для конечного потребителя путем предоставления деклараций производителя”, - обосновали они введение новых ограничений для первозчиков.

Декларации производителя с 3 июля будут требовать на литовской таможне при декларировании товаров для процедуры экспорта и реэкспорта, а с 17 июля – в таможенных органах, действующих в пунктах пограничного контроля.

В документе, который теперь должны будут предоставлять перевозчики, производитель экспортируемых или реэкспортируемых товаров должен будет указать:

что он знает продавца данных товаров и их покупателя в третьей стране;

что заключенная между ними сделка “не вызывает сомнений в том, что при ее исполнении могут не соблюдаться условия применения международных санкций”;

что производителю известно, что его товары будут транзитом перевозиться через белорусскую или российскую территорию в третью страну;

что производитель уверен в том, что при транзите товаров через белорусскую или российскую территорию товар “не подлежит перепродаже, переработке, хранению, перевалке на другой вид транспорта, в том числе с передачей прицепа или полуприцепа с товаром (заменой тягача)”;

что производителю известен конечный потребитель товаров, конечное использование в третьей стране;

что производитель товаров убеждён в том, что его товары “не будут использоваться без соблюдения условий международных санкций”.

Без подобной декларации таможня Литовской Республики пообещала не выпускать товар с территории Европейского союза, а при возникновении “обоснованных сомнений” в подлинности представленной декларации или правдивости указанной информации - связываться с компетентными органами страны-производителя.

В Литве составили список 65 видов товаров для запрета перевозки в Беларусь

Напомним, ранее министр экономики Литвы Аушрине Армонайте заявила, что правительство планирует ввести запрет на транзит некоторых товаров в Беларусь. Речь о товарах двойного назначения, которые могут использоваться Россией для войны в Украине.