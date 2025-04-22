Литовский платёжный сервис Paysera озвучил причину блокировки счетов белорусов с визами типа D

Опубликовано: 22.04.2025 20:14 , Обновлено: 22.04.2025

Литовский платёжный сервис Paysera изменил свою аргументацию по поводу принудительного закрытия счетов граждан Беларуси с национальными визами типа D (если у них нет европейского ВНЖ). Как рассказали в пресс-службе компании европейскому СМИ, виной всему теперь не «16-й пакет санкций ЕС», а некие «дополнительные требования» со стороны Банка Литвы.

На прошлой неделе Paysera разослала пользователям с паспортами Беларуси и России и национальными визами D уведомления о заморозке/закрытии счетов, если они не предоставят европейский ВНЖ в течение 14 дней. Компания тогда сослалась на некое «санкционное постановление от 24 февраля 2025 года», обязывающее их это сделать. Как отмечали журналисты, в официальных документах ЕС таких новых правил для белорусов (и россиян) прописано не было.

Šiauliu bankas объявил о прекращении всех операций по картам в Беларуси

Теперь в Paysera заверили, что действуют на основании требований Банка Литвы, который потребовал от них «проведения усиленных проверок» клиентов без гражданства ЕС или ВНЖ в ЕС.

Эти меры, как пояснили в компании, нужны для «защиты финансовой системы Литвы от возможных злоупотреблений, связанных с международными санкциями».

Представитель Paysera подчеркнул, что ограничения «не направлены против каких-либо конкретных групп лиц».

Банк Литвы при этом публичные комментарии не предоставлял и на запросы СМИ не отвечал. Таким образом официального подтверждения того, что литовский регулятор действительно издал некие непубличные требования специально для Paysera (или других финучреждений), которые привели к блокировкам счетов владельцев виз D, на данный момент нет.

Как отмечается, другие европейские финтех-компании (например, Revolut, также имеющий литовские корни и открывающий счета по визам) подобных уведомлений своим клиентам с визами D не рассылали.

Литовский Revolut Bank прекратил расчеты по картам в Беларуси

Чем важен Paysera? Этот платёжный сервис был (и пока остаётся) популярным инструментом для многих эмигрантов из Беларуси и других стран, особенно на первых порах после переезда, когда открыть счёт в традиционном банке может быть сложно.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что сразу три белорусских банка в начале апреля объявили об изменении валюты расчётов по картам для своих клиентов — вместо китайского юаня, на который начали активно переходить банки два года назад, теперь планируют использовать евро. На что это влияет?

Белорусские банки объявили о возвращении к евро в расчетах по картам. Что изменится?