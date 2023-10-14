Литовский Revolut Bank прекратил расчеты по картам в Беларуси

Опубликовано: 14.10.2023 09:55 , Обновлено: 14.10.2023

Литовский Revolut Bank 13 октября объявил о прекращении обслуживания своих банковских карт на территории Беларуси. С этого дня провести любые расчеты платежными картами этого банка в стране будет невозможно.

[info_b]Revolut Bank UAB — банк, зарегистрированный в Литовской Республике. Имеет лицензию Европейского центрального банка и регулируется Банком Литвы. Предоставляет услуги по кредитованию, осуществлению платежей и открытию текущих и депозитных счетов до востребования.[/info_b]

До вчерашнего дня Revolut Bank позволял своим клиентам расплачиваться картами во время поездок в Беларусь и снимать наличные, пусть и в строго ограниченном объеме. С 13 октября ни то, ни другое клиентам литовского банка будет невозможно.

“Мы закончили работу несколько минут назад - с сегодняшнего дня и мы блокируем расчеты платежными картами в Беларуси”, - процитировало официальное заявление банка литовское информационное агентство BNS.

Напомним, на днях о полном прекращении расчетов по своим платежным картам в Беларуси объявил также крупнейший банк Литвы — Šiaulių bankas. Расплатиться картами банка в торговых точках и пунктах оказания услуг на территории Беларуси, согласно официальному заявлению Šiaulių bankas, стало невозможно со среды, 11 октября. В банке это решение пояснили необходимостью «обеспечения требований санкций».

Šiauliu bankas объявил о прекращении всех операций по картам в Беларуси

Ранее и другие литовские банки отказались работать в России и Беларуси. В частности, такое решение приняли Luminor, SEB и Swedbank. Часть из них перестала проводить платежи в и из Беларуси и России, часть, как и Šiaulių bankas, полностью прекратили обслуживать свои карты, то есть по ним нельзя будет расплатиться в Беларуси.

Swedbank объявил о прекращении всех операций по картам в Беларуси. Сколько времени осталось, чтобы снять наличные?