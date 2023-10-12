Šiauliu bankas объявил о прекращении всех операций по картам в Беларуси

Опубликовано: 12.10.2023 07:48 , Обновлено: 12.10.2023

Крупнейший банк Литвы - Šiaulių bankas - объявил о полном прекращении расчетов по своим платежным картам в Беларуси. Расплатиться картами банка в торговых точках и пунктах оказания услуг на территории Беларуси, согласно официальному заявлению Šiaulių bankas, стало невозможно со среды, 11 октября.

На полный отказ в обслуживании своих карт в Беларуси литовский банк пошёл “в целях обеспечения требований санкций”, говорится в официальном пресс-релизе финансового учреждения.

Отметим, что некоторые ограничение по картам банка в Беларуси были введены ещё в сентябре этого года. В соседней России банк приостановил платежи по картам больше года назад - с марта 2022 года. Платежи между Литвой и российскими и белорусскими организациями были приостановлены осенью 2022 года.

При этом директор Департамента по предотвращению финансовых преступлений Šiauliu bankas Симона Урбанавичюте заверила, что нынешнее решение руководства “не должно оказать существенного влияния на клиентов”.

“В Беларуси осуществляется очень мало расчетов. Поэтому мы рекомендуем клиентам, отправляющимся в Беларусь, заранее рассмотреть другие способы оплаты”, — отметила Урбанавичюте.

Отметим, что ранее и другие крупнейшие банки Литвы отказались работать в России и Беларуси. В частности, такое решение приняли Luminor, SEB и Swedbank. Часть из них перестала проводить платежи в и из Беларуси и России, часть, как и Šiaulių bankas, полностью прекратили обслуживать свои карты, то есть по ним нельзя будет расплатиться в Беларуси.

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