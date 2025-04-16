Белорусские банки объявили о возвращении к евро в расчетах по картам. Что изменится?

Опубликовано: 16.04.2025 14:56 , Обновлено: 21.04.2025

Сразу три белорусских банка в начале апреля объявили об изменении валюты расчётов по картам для своих клиентов - вместо китайского юаня, на который начали активно переходить банки два года назад, теперь планируют использовать евро. Узнали, кого затронет нововведение.

Речь идёт о валюте для расчётов с использованием банковских платежных карточек международной платежной системы Mastercard. О переводе расчётов с юаня на евро с начала апреля объявили три белорусских банка:

СтатусБанк,

Белагропромбанк,

Белгазпромбанк.

Так, СтатусБанк и Белгазпромбанк сменили валюту расчетов для белорусов по следующим операция:

по операциям, совершаемым за границей и в иностранных интернет-магазинах и сервисах;

по операциям в самой Беларуси, проводимых в устройствах других банков в иностранной валюте.

Белагропромбанк, в свою очередь, валюту расчётов также сменил для операций с токенами.

О данных изменениях держателям банковских карт Mastercard следует помнить в тех случаях, если необходимо провести оплату в валюте, которая отличается от валюты счёта, к которому привязана ваша карта. В этом случае будут применять порядок валютообменных операций по картам, который отличается от банка к банку (где-то может взиматься дополнительная комиссия за обмен валюты, где-то - применяться курс, отличный от того, который выставлен в обменниках банка). Чтобы избежать неприятного сюрприза и не увидеть неожиданные списания по карте, банки рекомендуют своим клиентам уточнять детали запланированной транзакции в самом банке.

Ранее Telegraf.news рассказал, что другой белорусский банк - Альфа-Банка - вернулся к евро при расчётах по картам Mastercard ещё в декабре 2024 года.

Один из банков Беларуси сменил валюту расчётов по картам Mastercard