Белорусские банки объявили о возвращении к евро в расчетах по картам. Что изменится?
Сразу три белорусских банка в начале апреля объявили об изменении валюты расчётов по картам для своих клиентов - вместо китайского юаня, на который начали активно переходить банки два года назад, теперь планируют использовать евро. Узнали, кого затронет нововведение.
Речь идёт о валюте для расчётов с использованием банковских платежных карточек международной платежной системы Mastercard. О переводе расчётов с юаня на евро с начала апреля объявили три белорусских банка:
- СтатусБанк,
- Белагропромбанк,
- Белгазпромбанк.
Так, СтатусБанк и Белгазпромбанк сменили валюту расчетов для белорусов по следующим операция:
- по операциям, совершаемым за границей и в иностранных интернет-магазинах и сервисах;
- по операциям в самой Беларуси, проводимых в устройствах других банков в иностранной валюте.
Белагропромбанк, в свою очередь, валюту расчётов также сменил для операций с токенами.
О данных изменениях держателям банковских карт Mastercard следует помнить в тех случаях, если необходимо провести оплату в валюте, которая отличается от валюты счёта, к которому привязана ваша карта. В этом случае будут применять порядок валютообменных операций по картам, который отличается от банка к банку (где-то может взиматься дополнительная комиссия за обмен валюты, где-то - применяться курс, отличный от того, который выставлен в обменниках банка). Чтобы избежать неприятного сюрприза и не увидеть неожиданные списания по карте, банки рекомендуют своим клиентам уточнять детали запланированной транзакции в самом банке.
Ранее Telegraf.news рассказал, что другой белорусский банк - Альфа-Банка - вернулся к евро при расчётах по картам Mastercard ещё в декабре 2024 года.
Один из банков Беларуси сменил валюту расчётов по картам Mastercard