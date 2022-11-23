Лидеры ОДКБ отстранилась от Путина на протокольной съёмке
Во время протокольного совместного фотографирования в Ереване 23 ноября лидеры стран ОДКБ старались держаться подальше от президента России Владимира Путина.
Во всяком случае такое впечатление сложилось у зрителей от просмотра видео агентства ТАСС, на котором премьер Армении Пашинян сначала отвернулся от Владимира Путина, а потом глянув на него, словно измерил расстояние глазами и постарался не приближаться. В это же время, Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, отвернулся от Владимира Путина, чтобы пообщаться с секретарем ОДКБ Засем.
https://twitter.com/Activatica/status/1595484609021874176?t=dPI_M5oO4GxKJcpXnoz8bQ&s=19
Получилось так, что все главы стран ОДКБ активно между собой общались. Сам же Владимир Путин, посмотрев по сторонам, молча и неловко переминался с ноги на ногу.
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Кстати с Сергеем Лавровым произошло в Ереване что-то похожее.
https://twitter.com/RussiaActually/status/1595447331708555265?t=HE9tf6IIUWf2l6_SEiCxgg&s=19
В свою очередь, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина всё-таки была возможность пообщаться с главами стран. По его словам, президент России “кратко информировал лидеров стран ОДКБ о том, что происходит в контексте СВО”. И выразил оптимизм, что “успешное завершение СВО сомнений не вызывает”.
Ранее Телеграф писал, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 октября на саммите в Астане потребовал от Владимира Путина сменить риторику и политику России в Центральной Азии. Он предложил президенту РФ не относится к странам в этом регионе, как к бывшему СССР.
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А вот Александр Лукашенко 23 ноября на саммите ОДКБ сделал прогноз о будущем России и стран-участниц организации. По его мнению, в странах ОДКБ уже стали думать, что Россия может не победить в войне с Украиной, и тогда организация распадется.
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