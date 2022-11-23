Лукашенко: "Если рухнет Россия, то под этими обломками наше место"

Опубликовано: 23.11.2022 20:41 , Обновлено: 23.11.2022

Александр Лукашенко 23 ноября на саммите ОДКБ сделал прогноз о будущем России и стран-участниц организации. По его мнению, в странах ОДКБ уже стали думать, что Россия может не победить в войне с Украиной, и тогда организация распадется.

“Если Россия победит, ОДКБ будет жить. Если, не дай бог, не победит, ОДКБ существовать не будет… И в наших странах тоже многие горячие головы начали обсуждать эту проблему…”, - заявил он, передает Белта.

https://www.belta.by/president/view/lukashenko-odkb-budet-suschestvovat-i-nikto-nigde-ne-ruhnet-536506-2022/

Александр Лукашенко признался, что Россия потянет за собой в случае падения и своих союзниц. “Чувствую, что мы пришли к единому мнению, что если, не дай бог, рухнет Россия, то под этими обломками наше место», — дал он прогноз.

Он призвал коллег не вести разговоры о возможном падении РФ.

«Так вот не должно даже быть таких разговоров. Мы не собираемся с военно-политической арены уходить. ОДКБ будет существовать, и никто нигде не рухнет. Но единство нам нужно», - заявил Александр Лукашенко.

Ранее Телеграф сообщил, что 17 марта Александр Лукашенко дал интервью японскому телеканалу TBS. В нем он заявил, что Россия не проиграет в войне. И рассказал, в каком случае Зеленскому придется капитулировать. А что прогнозировал раньше?

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