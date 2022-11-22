"ОДКБ не существует!" - На российском ТВ посчитали на пальцах одной руки своих союзников

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Опубликовано: 22.11.2022 13:33 , Обновлено: 22.11.2022

На российском государственном телеканале "Россия 1" заявили, что ОДКБ как организации коллективной безопасности уже не существует. А ее члены поддерживают в ООН США и Запад . Там заявили, что настоящих союзников России можно пересчитать на пальцах одной руки.

“ОДКБ не существует. А на бумаге - это ее вредность и опасность. Они нам не помогают. Мы ведь являемся заложникам этой организации”, - возмутился в эфире программы Соловьева приглашенный депутат Госдумы Семён Багдасаров.

По его словам, из-за наличия в Армении, Таджикистане и Кыргызстане российских военных баз, если там начнется война, то “российские солдаты будут гибнуть там”.

https://twitter.com/OlegPanfilov7/status/1594993985222762498?t=-kOu8RWADn_mUi0eOIN2tA&s=19

Он заявил, что России придется принимать решения на основе “лживой информации союзнического ОДКБ”.

“Вы верите, что наш союзник по ОДКБ, который больше встречается с американским командованием, делает странные заявления и, по сути подыгрывает им в ООН, будет давать нам верную информацию?!” - возмутился гость передачи Соловьева.

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Сам ведущий тоже засомневался в необходимости ОДКБ.

“На наши территории вторглись - Запорожье, Луганск, Херсонская область. А где ОДКБ? Возникает вопрос в смысле существования некоторых организаций. Если им надо, то пожалуйста, а когда нам что-то надо, они - нет, ребят”, - спросил себя Соловьев.

Кстати, ранее Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем предложил обсудить, как организации работать дальше, чтобы ее не называли «бумажным тигром».

Лукашенко предложил «вертеться и крутиться», чтобы ОДКБ не называли «бумажным тигром»