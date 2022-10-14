Глава Таджикистана потребовал от Путина сменить политику в Азии - "Хотим, чтобы нас уважали"

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Опубликовано: 14.10.2022 19:40 , Обновлено: 14.10.2022

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 октября на саммите в Астане потребовал от Владимира Путина сменить риторику и политику России в Центральной Азии. Он предложил президенту РФ не относится к странам в этом регионе, как к бывшему СССР.

“Мы были свидетелями с вами развала Советского Союза. Как и сейчас, мы были свидетелями того, что не было внимания малым республикам, малым народам. Не учитывались традиции, обычаи”, - намекнул на что-то президент Таджикистана, обращаясь к Владимиру Путину.

По его словам, Россия с недостаточным уважением и серьёзностью относится к Таджикистану. Эмомали Рахмон рассказал, что на саммит в его стране Россия не захотела прислать министра, вместо него приехал зам.

“Мы что, так поступаем? Нас не 100-200 миллионов. Но мы хотим, чтобы нас уважали. Где мы что-то нарушили? Где-то не так поздоровались? Мы всегда уважали интересы своего главного стратегического партнёра”, - возмутился Эмомали Рахмон.

“Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы что, какие-то чужеземцы?.. просьба к вам, чтобы не было политики к странам Центральной Азии как к бывшему Советскому союзу”, - сказал президент Таджикистана Владимиру Путину.

Ранее Телеграф сообщил, что министерство обороны Кыргызстана внезапно отменило 9 октября командно-штабные учения стран ОДКБ «Нерушимое братство—2022», которые ранее запланировали на 10-14 октября в учебном центре «Эдельвейс».

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