"Либо прилетело, либо что-то непонятное" - В центре российского Таганрога произошел мощный взрыв

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Опубликовано: 28.07.2023 17:28 , Обновлено: 28.07.2023

Взрыв прогремел днем 28 июля в центре российского города Таганрог (Ростовская область). На фото и видео, распространяемых в сети, виден большой столб дыма. Что стало его причиной - официальной информации пока нет. Местные жители предполагают, что это мог быть удар ракетой.

В некоторых зданиях повыбивало стекла:

[Telegram_widget url=“https://t.me/breakingmash/46381”] Губернатор Ростовской области Василий Голубев [link href=“https://t.me/golubev_vu/731” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link], что у кафе «Чехов сад» взорвалась, предположительно, ракета. Погибших нет, есть несколько пострадавших, к которым выехали бригады скорых. По словам Голубева, четыре человека получили легкие ранения от разбившихся стекол.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Также сообщается, что стекла выбиты в здании Госбанка. В городе поднялся столб дыма. Пострадало здание кафе, на месте образовалась воронка 5 на 5 метров.

Телеграм-канал ASTRA уточнил, что взрыв произошел в двух километрах от морского торгового порта. Его основные грузы: металл и уголь. Порт обслуживает суда, идущие по Азовскому, Черному и Средиземному морям.

Причина произошедшего уточняется. В телеграм-каналах, которые приводят фото и видео с места событий, выдвигается версия о ракетном ударе.

По данным РИА Новости, минимум четыре человека получили ранения, повреждены машины, в соседних зданиях выбиты стекла. Mash пишет о десяти пострадавших. ТАСС со ссылкой на экстренные службы передает, что ранения получили 12 человек.

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“Либо прилетело, либо что-то непонятное”, - говорят очевидцы.

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«Под завалами могут быть люди», — сообщает ТАСС.

Обновлено Позже стало известно, что Россия обвинила Украину в ракетной атаке по Таганрогу

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