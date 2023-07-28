Россия обвинила Украину в ракетной атаке по Таганрогу

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Опубликовано: 28.07.2023 18:04 , Обновлено: 28.07.2023

Министерство обороны РФ обвинило во взрыве в российском Таганроге «киевский режим» назвав это террористической атакой.

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Ведомство уверяет, что была совершена «террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области».

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Отмечается, что российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Ее обломки упали на территории Таганрога.

«В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», - заявили в Минобороны.

Над Ростовской областью сбита еще одна ракета, заявил губернатор Голубев.

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются», — написал он.

Взрыв в Таганроге

Взрыв прогремел днем 28 июля в центре города. На фото и видео, распространяемых в сети, был виден большой столб дыма.

В некоторых зданиях повыбивало стекла, сообщается о раненных, есть информация, что под завали могут находиться люди.

На месте взрыва образовалась воронка:

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Подробнее вы можете почитать здесь:

«Либо прилетело, либо что-то непонятное» — В центре российского Таганрога произошел мощный взрыв