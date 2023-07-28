Россия обвинила Украину в ракетной атаке по Таганрогу
Министерство обороны РФ обвинило во взрыве в российском Таганроге «киевский режим» назвав это террористической атакой.
[info_b]Во время войны невозможно оперативно проверить информацию. Пожалуйста, относитесь к ней критически.[/info_b]
Ведомство уверяет, что была совершена «террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрог Ростовской области».
[Telegram_widget url=“https://t.me/news161ru/34790”]
[Telegram_widget url=“https://t.me/navideovidno/64458”]
[Telegram_widget url=“https://t.me/navideovidno/64461”]
Отмечается, что российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Ее обломки упали на территории Таганрога.
«В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», - заявили в Минобороны.
Над Ростовской областью сбита еще одна ракета, заявил губернатор Голубев.
«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются», — написал он.
Взрыв в Таганроге
Взрыв прогремел днем 28 июля в центре города. На фото и видео, распространяемых в сети, был виден большой столб дыма.
В некоторых зданиях повыбивало стекла, сообщается о раненных, есть информация, что под завали могут находиться люди.
На месте взрыва образовалась воронка:
Подробнее вы можете почитать здесь:
«Либо прилетело, либо что-то непонятное» — В центре российского Таганрога произошел мощный взрыв