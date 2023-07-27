В вертолете, разбившемся в РФ, погибла белоруска
В российской республике Алтай 27 июля потерпел крушение вертолет Ми-8 с пассажирами на борту. В результате погибли четыре человека, еще 10 пострадали.
В Министерстве иностранных дел Беларуси рассказали, что по предварительной информации, в результате крушения погибла белоруска. «Посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей. Выражаем искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибшей белоруски», - процитировалаБелТА ведомство.
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Крушение вертолета произошло 27 июля. Причиной крушения стало то, что он задел электрические провода. В вертолете находились 15 человек: четверо погибли, еще десять пострадали.
В России разбился истребитель МиГ-31
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что появилось видео падения вертолета:
«Ааа, пыли сколько!» — Появилось видео падения вертолета в России