В вертолете, разбившемся в РФ, погибла белоруска

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Опубликовано: 27.07.2023 15:53 , Обновлено: 27.07.2023

В российской республике Алтай 27 июля потерпел крушение вертолет Ми-8 с пассажирами на борту. В результате погибли четыре человека, еще 10 пострадали.

В Министерстве иностранных дел Беларуси рассказали, что по предварительной информации, в результате крушения погибла белоруска. «Посольство поддерживает контакт с российскими компетентными органами и родственниками погибшей. Выражаем искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибшей белоруски», - процитировалаБелТА ведомство.

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Крушение вертолета произошло 27 июля. Причиной крушения стало то, что он задел электрические провода. В вертолете находились 15 человек: четверо погибли, еще десять пострадали.

В России разбился истребитель МиГ-31

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что появилось видео падения вертолета:

«Ааа, пыли сколько!» — Появилось видео падения вертолета в России