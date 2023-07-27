🎥 Видео

Опубликовано: 27.07.2023 15:01 , Обновлено: 27.07.2023

В российской республике Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8 с пассажирами на борту. В результате 4 человека погибли, еще 7 получили травмы. В Сети опубликовали видео с моментом падения.

Обновлено Сначала СМИ написали о смерти шести человек. Позже появилась информация, что погибли четыре человека.

На нем видно, что при посадке вертолет задел столб.

«Аааа, пыли сколько», — слышно за кадром. А спустя несколько секунд вертолет разбивается. После этого картинка трясется, но видно, как горит техника.

По информации российских СМИ, «во время захода на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании Алтай авиа задел электрические провода, упал и загорелся».

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На борту находились 3 пилота и 13 пассажиров. Три человека находятся в тяжелом состоянии — у них до 90% ожогов тела.

Среди пассажиров был и белорус. О состоянии его здоровья пока неизвестно.

«Дипломаты готовы оказать необходимое консульско-правовое содействие», – заявили в белорусском посольстве в России.

В свою очередь в соцсетях появилась информация, что на борту вертолета были туристы, которые возвращались с горы Белуха — самой высокой вершины в Сибири.

Ранее Телеграф писал, что в начале июля в России разбился истребитель МиГ-31.

В России разбился истребитель МиГ-31