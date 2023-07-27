«Ааа, пыли сколько!» — Появилось видео падения вертолета в России
В российской республике Алтай потерпел крушение вертолет Ми-8 с пассажирами на борту. В результате 4 человека погибли, еще 7 получили травмы. В Сети опубликовали видео с моментом падения.
Сначала СМИ написали о смерти шести человек. Позже появилась информация, что погибли четыре человека.
На нем видно, что при посадке вертолет задел столб.
«Аааа, пыли сколько», — слышно за кадром. А спустя несколько секунд вертолет разбивается. После этого картинка трясется, но видно, как горит техника.
По информации российских СМИ, «во время захода на посадку в населенном пункте Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании Алтай авиа задел электрические провода, упал и загорелся».
[Telegram_widget url=“https://t.me/breakingmash/46343”]
На борту находились 3 пилота и 13 пассажиров. Три человека находятся в тяжелом состоянии — у них до 90% ожогов тела.
Среди пассажиров был и белорус. О состоянии его здоровья пока неизвестно.
«Дипломаты готовы оказать необходимое консульско-правовое содействие», – заявили в белорусском посольстве в России.
В свою очередь в соцсетях появилась информация, что на борту вертолета были туристы, которые возвращались с горы Белуха — самой высокой вершины в Сибири.
Ранее Телеграф писал, что в начале июля в России разбился истребитель МиГ-31.