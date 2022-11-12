Куда пропал Путин? Эксперты оценили молчание президента РФ на фоне отступления из Херсона

🎤 Мнение

Опубликовано: 12.11.2022 17:28 , Обновлено: 12.11.2022

Президент России никак не комментирует приказ министра обороны Шойгу об отустплкеми из Херсона. Он предоставил "честь" своему министру обороны Сергею Шойгу и командующему вооруженными силами Сергею Суровикину получить порцию "любви" россиян от вывода войск с западного берега Днепра близ Херсона, столицы одноименного южного региона.

“Дистанцирование от плохих новостей, которые обсуждают мрачные эксперты на российском государственном телевидении, может означать, что он обвиняет военных в неудачах своих войск, но в ближайшие недели ему предстоит принять несколько трудных решений”, - [link href=“https://www.newsweek.com/use-n-word-tripled-twitter-first-week-musks-ownership-1759086” rel=“noopener” target=“_blank”] считают [/link] авторы статьи американского издания Newsweek.

“Путин сталкивается со многими вызовами, что делать на востоке и на юге, - считает Джон Спенсер, майор в отставке, который возглавляет отдел исследований городских войн Политического форума в Мэдисоне. - Путин должен решить, на какую проблему выделять больше ресурсов”.

В ВСУ заявили о «боевой работе» уже на левом берегу Днепра под Херсоном

По его мнению, это могло бы означать сосредоточение внимания на соседнем Запорожье и продолжение атак россиян на украинскую инфраструктуру, прежде чем Украина получит больше оборонительных систем, таких как те, которые поставляются США.

Хотя это был политический и символический удар со значительными стратегическими последствиями, “тактически потеря Херсона невелика”, - сказал Спенсер Newsweek.

“Российские войска установили несколько оборонительных рубежей на восточной стороне Днепра”, - эксперт считает, что Владимир Путин, вероятно, знал, что мобилизованные войска, отправленные вперед поначалу, окажут незначительное влияние. “Он попытается выиграть время, надеясь, что мобилизованные войска, отправленные на обучение, смогут сформироваться, выдвинуться на фронт и укрепить позиции”, - добавил Спенсер.

Новость Телеграф

“Если есть что-то, чему мы научились из вывода войск, - сказал Newsweek генеральный директор Global Guardian и бывший “Зеленый берет” Дейл Бакнер, - так это то, что и Суровикин, и Путин “действуют рационально”.

“Приоритетом России сейчас является перегруппировка и возрождение”, - сказал он. - Теперь у нее меньше территории для защиты и [до] 200 000 российских военнослужащих, которые вскоре будут готовы вступить в бой. Таким образом, в то же время мы, вероятно, увидим укрепление оборонительных позиций в Запорожье, поскольку Россия, вероятно, опасается, что это будет следующая ось наступления Украины”.

Ранее Телеграф сообщил, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об “унизительности” отступления российских войск из Херсона заявил, что не будет комментировать.

Песков отказался комментировать «унизительное» отступление из Херсона