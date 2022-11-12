В ВСУ заявили о "боевой работе" уже на левом берегу Днепра под Херсоном

Опубликовано: 12.11.2022 15:48 , Обновлено: 12.11.2022

Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 12 ноября заявила, что "идет боевая работа" по освобождению Кинбурнской косы. Это полуостров на другой от освобождённого Херсона стороне Днепра.

“Там остается враг… Мы продолжаем продвигать врага, [link href=“https://t.me/stranaua/74847” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] “Страна.ua”. Сейчас идет боевая работа, и если мы поставили цель освободить всю Николаевскую область, то она будет освобождена, - сказала Гуменюк. - Думаю, что к вечеру будут хорошие новости”.

Глава Николаевской области Виталий Ким также намекнул на некие действия ВСУ на Кинбурнской косе. Вот таким сообщением:

Кинбурнская коса остается единственной оккупированной территорией в Николаевской области. При этом она находится с другой стороны Днепра, условно говоря, за Херсоном.

Идёт ли речь о сухопутной операции, или о ракетных и артиллерийских ударах, в ВСУ не уточнили.

Ранее украинские военные сообщили, что расстояние от полуострова до Николаева позволяет российским войскам продолжать обстрелы Николаева.

Украинские войска взяли под контроль почти всю территорию Херсонской области на правом берегу Днепра. Однако, по словам польского генерала Вальдемара Скшипчака, пока неясно каковы намерения России.

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