Песков отказался комментировать "унизительное" отступление из Херсона

Опубликовано: 11.11.2022 13:56 , Обновлено: 11.11.2022

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос об "унизительности" отступления российских войск из Херсона заявил, что не будет комментировать.

Иностранный журналист задал Дмитрию Пескову такой вопрос: “Вы не могли бы прокомментировать заявления экспертов, которые говорят, что отступление из Херсона это большой удар по престижу Владимира Путина, даже унизительно для него, учитывая то, что всего несколько недель назад президент в Кремле на большой церемонии заявил, что Херсон и Россия будут вместе навсегда?”

В ответ Дмитрий Песков заявил “есть эксперты, которые говорят другое”, но примеров не привел. “Мы не хотели бы комментировать ни тех, ни других. Специальная военная операция продолжается”, - заявил он.

Представитель Кремля также рассказал, что не жалеет о пышной процедуре включения Херсонской области в состав России. И что в России до сих пор считают Херсонскую область “частью российской федерации”.

Ранее стало известно, что рсосийские войска зверешили отвод войск за Днепр. Во всяком случае так заявили в Минобороны РФ.

Кстати, комментировать отступление боятся и на российском телевидении.

Необычная ситуация произошла в одной из программ российского телевидения на телеканале НТВ. Ведущий Андрей Норкин обратился к зрителям, чтобы объяснить, почему российские войска уходят из Херсона. Однако стандартного ответа не дал, поскольку, как он заявил, за это может попасть в тюрьму. На записи он объясняет абсурдность действующего в России закона.

«Не хочу в тюрьму» — Ведущий НТВ Норкин в эфире отказался комментировать отступление из Херсона