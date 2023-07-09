Крымский мост атаковали ракеты – Аксенов
Сергей Аксенов, назначенный Россией глава администрации аннексированного Крыма, 9 июля заявил, что силы ПВО сбили в районе Керчи крылатую ракету.
По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждений нет.
«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — добавил он.
[Telegram_widget url=“https://t.me/breakingmash/45800”]
Движение по Крымскому мосту было остановлено в обе стороны, сообщили российские телеграм-каналы и госСМИ. Вскоре в Минтрнасе аннексированного Крыма заявили, что движение по мосту возобновили.
США объявили о передаче Украине кассетных снарядов и десятков боевых машин
Российские тг-каналах пишут, что зенитчики перехватили ракету к северу от Тамани, ее обломки упали в воды Азовского моря.
Там отметили, что точно неизвестно, чем именно пытались ударить по крымскому мосту. Для удара крылатой ракетой, даже при максимальной дальности в 300 км, украинским самолетам пришлось бы осуществлять запуск рядом с передовой, что опасно из-за действий российской ПВО.
«Наиболее вероятно, использование модернизированной ракеты из комплекса С-200, которую переделали для ударов по баллистической траектории. Дальность такой составляет около 400 км», - считают авторы тг-канала.
Напомним, в 2022 году на Крымском мосту взорвалась фура, часть моста обрушилась:
Крымский мост обрушился после подрыва утром 8 октября
«Странно, что визитки не нашли» — В ГУР Украины прокомментировали обвинения ФСБ в подрыве Крымского моста