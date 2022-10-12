"Странно, что визитки не нашли" - В ГУР Украины прокомментировали обвинения ФСБ в подрыве Крымского моста

Опубликовано: 12.10.2022 10:45 , Обновлено: 12.10.2022

В Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МО) ответили на запрос СМИ о своей причастности к подрыву Крымского моста. Там назвали ФСБ и СК РФ "фейковыми структурами".

«Чушь - вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, которые обслуживают путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Странно что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста”, — заявил в эфире телеканала “Громадьске” представитель пресслужбы ГУР МО Андрей Юсов.

Таким образом украинские военные разведчики намекнули на давний и всем известный интерект-мем.

[info_b]«Визитка Яроша» — интернет-мем, [link href=“https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0” rel=“noopener” target=“_blank”] возникший [/link] 20 апреля 2014 года, как высмеивание пропаганды российских СМИ, которые как доказательство причастности “Правого сектора” к перестрелке в Славянске предоставляли визитку, “найденную” в дотла сгоревшем автомобиле. В связи с этим возникли мемы о неистребимости и сверхъестественной силе визитки.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 12 октября опубликовала фото и рентген грузовика, который взорвался на Крымском мосту. Однако пользователи сети заметили одну странность.

Новость Телеграф

Напомним, что в ФСБ России отчитались о первых итогах расследования подрыва Крымского моста. Там заявили, что арестовали пять граждан России и троих граждан Украины и Армении. В ФСБ уверены, что передвижение грузовика со взрывчаткой по территории России контролировал некий «Иван Иванович».

«Иван Иванович» — В ФСБ назвали куратора подрыва Крымского моста и маршрут 22-тонной бомбы