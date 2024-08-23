"Крупнейшая партия" — Латвия пообещала отправить в Украину 1400 дронов

Опубликовано: 23.08.2024 10:15 , Обновлено: 23.08.2024

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что страна подготовила к отправке в Украину "крупнейшую партию" из 1400 дронов.

“Таким образом, завершены закупки Минобороны у латвийской промышленности на поставку в Украину более 2700 дронов”, — написал он в своем аккаунте в X.

По словам Спрудса, “в рамках международной коалиции дронов” Латвия предоставила Украине в общей сложности 3000 боевых дронов различных типов и характеристик.

Министр пообещал вместе с латвийскими компаниями “продолжить оказывать поддержку до победы Украины”.

Ранее Telegraf.news писал, что в городе Пролетарск Ростовской области России украинские беспилотники утром 23 августа снова атаковали нефтебазу. После предыдущего налета дронов ее не могут потушить уже шестой день.

Дроны снова атаковали нефтебазу в России, которую не могут потушить шестой день

Кроме того, известно об атаке военного аэродрома “Мариновка” Волгоградской области РФ, который находится в 450 км от границы с Украиной.

Дроны атаковали российский военный аэродром в 450 км от границы с Украиной

Также недавно мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что ночью 21 августа Москву атаковали не менее 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он назвал атаку “самой масштабной” за время войны.

«Самая масштабная попытка» — Собянин заявил, что Москву атаковали 10 украинских БПЛА