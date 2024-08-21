"Самая масштабная попытка" — Собянин заявил, что Москву атаковали 10 украинских БПЛА

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Опубликовано: 21.08.2024 09:20 , Обновлено: 21.08.2024

Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что ночью 21 августа Москву атаковали не менее 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он назвал атаку "самой масштабной" за время войны. В Сети появились видео.

По словам Собянина, несколько дронов сбило ПВО Минобороны России в городском округе Подольск, который находится примерно в 47 км от Москвы.

Почти в 5 утра мэр российской столицы заявил, что “защита от вражеских БПЛА позволила успешно отразить все атаки”, а всего ПВО сбили 10 дронов.

“Это одна из самых масштабных попыток атаковать Москву с помощью беспилотников за всё время”, — заявил он.

В то же время в Минобороны России заявили, что отразили атаку 11 беспилотников над Московской областью. А всего, как утверждают в ведомстве, над территорией РФ за ночь сбили 45 дронов.

Ранее Telegraf.news писал, что в Ростовской области России на атакованной дронами нефтебазе площадь пожара (на 20 августа) увеличилась до 10 тыс. квадратных метров. На 21 августа спасатели не могут потушить его уже четвертый день. По последним данным источников, там взорвался еще один резервуар.

«Никто им не поможет» — В России после атаки дронов третий день не могут потушить пожар на нефтебазе