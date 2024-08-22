Дроны атаковали российский военный аэродром в 450 км от границы с Украиной

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Опубликовано: 22.08.2024 11:40 , Обновлено: 22.08.2024

Беспилотники атаковали военный аэродром "Мариновка" Волгоградской области РФ в ночь на 22 августа. Об этом сообщили очевидцы и опубликовали в соцсетях фото и видео. Власти России подтвердили пожар на "объекте Минобороны".

Жители Калачевского района Волгоградской области сообщили об атаке БПЛА по военному аэродрому «Мариновка» и о том, что слышали взрывы.

Губернатор региона Андрей Бочаров заявил, что “ночью силами была отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена”. И подтвердил пожар “на территории объекта Министерства обороны” из-за “падения БПЛА”.

По данным спутников НАСА, пожар возник в том числе на площадке, где стоят самолеты. Еще один очаг возгорания находится севернее, на территории, где расположены в том числе резервуары, третий — на территории, где проходит рулежная дорожка аэродрома.

[info_b] Аэродром «Мариновка» расположен возле поселка Октябрьский, в 50 км от Волгограда. Согласно открытым данным, на аэродроме дислоцированы фронтовые самолёты-разведчики Су-24МР 2-й отдельной разведывательной авиационной эскадрильи (войсковая часть 77978) 4-го командования ВВС и ПВО, сформированной 1 января 2014 года из авиационной эскадрильи 6970-й авиабазы, входящей в состав 7-й бригады ВКО.

От аэродрома “Мариновка” до крайней точки Украины на Востоке, — села Ранняя Заря Луганской области — около 450 километров; в Харьков — более 750; в Киев — более 1200; Днепра — более 800.

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В свою очередь в Минобороны России утверждают,что над Волгоградской областью сбили 30 украинских беспилотников. Еще семь БПЛА, по данным ведомства, сбили над Ростовской областью, четыре — над Белгородской, два – над Воронежской, и по одному – над Брянской и Курской областями.

Тем временем глава Службы безопасности Украины в комментарии The War Zone объявил, что украинские дроны 21 августа атаковали центр радиотехнической разведки и аэропорт “Остафьево” под Москвой, а также авиабазу Миллерово в Ростовской области. По информации издания, в Мурманской области была попытка удара дрона около авиабазы ​​“Оленья”.

Ранее Telegraf.news писал, что мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что ночью 21 августа Москву атаковали не менее 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он назвал атаку “самой масштабной” за время войны. В Сети появились видео.

«Самая масштабная попытка» — Собянин заявил, что Москву атаковали 10 украинских БПЛА