Дроны снова атаковали нефтебазу в России, которую не могут потушить шестой день

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Опубликовано: 23.08.2024 09:33 , Обновлено: 23.08.2024

В городе Пролетарск Ростовской области России украинские беспилотники утром 23 августа снова атаковали нефтебазу. После предыдущего налета дронов ее не могут потушить уже шестой день.

По информации источников российского телеграм-канала Baza, БПЛА попытался атаковать территорию нефтебазы около 5 утра. Там сообщили о “падении дрона”, но не уточнили подробностей.

Официально власти РФ это пока не комментировали.

Напомним, спасатели пытаются потушить пожар на нефтебазе в Пролетарске уже шестой день. Локализовать возгорание так и не удалось. СМИ пишут об угрозе распространения огня на резервуары с керосином.

«Никто им не поможет» — В России после атаки дронов третий день не могут потушить пожар на нефтебазе