Кремль привязал перемирие с Киевом к отмене санкций. Что пообещал Зеленский?

Опубликовано: 26.03.2025 09:26 , Обновлено: 26.03.2025

В Кремле расписали основные итоги переговоров экспертных групп России и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), которые состоялись в прошедшие выходные. Перемирие на море (так называемая Черноморская инициатива) Кремль согласился обеспечить только при выполнении 5 ключевых условий, которые сводятся к отмене действующих западных санкций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал такую постановку вопроса о перемирии "манипуляцией", но обязался соблюдать условия перемирия, если Вашингтон сделает официальное заявление о его начале.

Что потребовала Москва в обмен на прекращение огня?

Согласно официальному заявлению, опубликованному на сайте Кремля, Россия готова обеспечить реализацию Черноморской инициативы (то есть прекратить боевые действия в Черном море и обеспечить безопасности судоходства, а также не использовать коммерческие суда в военных целях) лишь после отмены следующих действующих ограничений:

санкций против “Россельхозбанка” и других финансовых организаций, которые проводят операции по международной торговле продовольствием и удобрениями, их подключение к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;

ограничений на операции торгового финансирования;

санкций против компаний-производителей и экспортеров продовольствия и удобрений и ограничений на работу страховых компаний с такими грузами;

ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями;

ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и иных товаров, задействованных в производстве продовольствия и удобрений.

При этом подобных условий для запрета ударов по объектам энергетики Россия, как следует из данного заявления, не выдвигала. По словам пресс-службы Кремля, Москва согласились на “разработку мер по реализации договоренностей президентов двух стран” о запрете на такие удары в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. Этот запрет Москва согласилась продлевать или, наоборот, отменить, если одна из сторон нарушит условия договорённости.

Президент САШ Дональд Трамп вечером 25 марта прокомментировал озвученные Кремлём условия, заявив, что их уже “изучают в США”.

“Мы рассмотрим российские запросы по снятию санкций”, - коротко заявил Трамп.

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По каким объектам Россия предложила не бить в течение месяца?

По данныминтернет-газеты “Страна”, в перечень объектов, по которым Россия согласилась не наносить удары в течение месяца, вошли:

нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, такая как электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

Украинская сторона пока официально не подтверждала согласование данного списка. Более того, в Киеве, судя по заявлениям руководства страны, не считают, что объявленный Москвой мораторий действительно вступил в силу 18 марта.

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“Мы им не верим”, но…

Владимир Зеленский назвал заявления Кремля “манипуляцией”, в том числе потому, что Москва попыталась привязать начало прекращения огня на море к снятию санкций с России. Такую постановку вопроса украинский лидер назвал “извращением договоренностей” и попыткой “обмануть весь мир”.

“Есть абсолютно четкие заявления, опубликованные Белым домом. Каждый может увидеть, что там сказано. И есть то, о чем снова лжет Кремль. Якобы тишина в Черном море зависит от вопроса снятия санкций, якобы датой начала тишины по энергетике является 18 марта”, - заявил Зеленский в своём традиционном вечернем обращении к нации.

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Он также назвал главную цель перемирия, с точки зрения украинской стороны - это освобождение украинских военных и гражданских из российского плена, а также возврат детей, вывезенных, по словам украинской стороны, из оккупированных Россией территорий. Зеленский подчеркнул, что ждёт от России “конкретного результата”.

“Мы им не верим. Реально мир России не верит. Они должны доказать, что они готовы закончить войну и готовы не врать миру, не врать Трампу, не врать Америке”, - заявил Зеленский.

При этом со своей стороны он пообещал, что украинские военные готовы соблюдать режим прекращении огня по энергетике и в Чёрном море, как только об этом будет официально объявлено властями США.

“Мы считаем, что после того, как Вашингтон официально выходит с двумя заявлениями, то тишина на воде и тишина по энергетике должна работать”, - заявил Зеленский.

Ранее Telegraf.news рассказал, что вечером 25 марта Белый дом опубликовал официальное заявление по итогам переговоров с Россией. В заявлении указано, что США и Россия “договорились обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и не допустить использования коммерческих судов в военных целях в Черном море”.

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Касательно запрета на удары по энергетическим объектам России и Украины в заявлении говорится лишь о том, что США и Россия “договорились разработать меры по реализации соглашения”, достигнутого президентами СШИ и России.