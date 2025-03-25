США объявили о соглашениях с Россией и Украиной по безопасности в Чёрном море

Опубликовано: 25.03.2025 19:57 , Обновлено: 25.03.2025

Соединённые Штаты Америки заявили, что достигли отдельных соглашений с Украиной и Россией, направленных на обеспечение безопасной навигации в Чёрном море и введение запрета на взаимные атаки на энергетические объекты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пресс-службы Белого дома и Кремля.

В случае реализации, эти соглашения, которые назвали «черноморской инициативой» или новой «зерновой сделкой», по мнению американской стороны, станут «самым значительным шагом» к более широкому прекращению огня, которое Вашингтон рассматривает как ступень к мирным переговорам.

Однако Россия заявила, что не может доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому, и подпишет соглашение по Чёрному морю только в том случае, если Вашингтон даст ему «приказ» соблюдать его. Такое условие озвучил в комментарии российскому телевидению министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев согласился как на прекращение огня на море, так и на прекращение взаимных атак на энергетическую инфраструктуру. Однако он подчеркнул, что Киев будет рассматривать любое перемещение российских военных кораблей за пределы восточной части Чёрного моря как нарушение и угрозу.

Согласно сообщению на сайте Кремля, стороны решили обеспечивать безопасность судоходства в Чёрном море, неприменение силы, недопущение использования коммерческих судов в военных целях, а также контроль путём досмотра судов.

Также, по их данным, США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок и расширению доступа к портам и платёжным системам.

При этом Россия и США «согласились разработать меры» по запрету ударов по объектам энергетики РФ и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года (с возможностью продления).

При этом Россия потребовала сокращение санкций и ограничений, а именно:

Снятие санкций с Россельхозбанка и других финорганизаций, задействованных в торговле продовольствием и удобрениями, их подключение к SWIFT.

Снятие ограничений на торговое финансирование.

Снятие санкций с производителей и экспортёров продовольствия и удобрений, а также снятие ограничений на работу страховых компаний с этими грузами.

Снятие ограничений на обслуживание судов и санкций с судов под российским флагом, торгующих продовольствием и удобрениями.

Снятие ограничений на поставки в Россию сельхозтехники и других товаров, используемых в производстве продовольствия и удобрений.

Также в сообщении Кремля говорится о приветствии «добрых услуг третьих стран».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как, по словам спецпредставителей Трампа, Украина и Россия могут вести переговоры в разных комнатах одного здания.

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