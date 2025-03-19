Зеленский назвал "красные линии" для переговоров с РФ. ЕС призвал не доверять Путину. Что говорят в Кремле?

Опубликовано: 19.03.2025 14:08 , Обновлено: 19.03.2025

Владимир Зеленский и обвинил главу РФ Владимира Путина в начале нового наступления на Украину ночью. При этом Зеленский утверждает, что Россия нанесла удары по энергетической инфраструктуре уже после обещания, данного Путиным Трампу 18 марта вечером. Все это Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Хельсинки.

Зеленский сказал, что Украина готова предоставить список своих объектов энергетической инфраструктуры для надлежащего выполнения решения о прекращении ударов.

Он также сообщил, что 19 марта поговорит с Дональдом Трампом, чтобы обсудить предстоящие мирные переговоры в Джидде в воскресенье, добавив, что Украина направит представителей своего энергетического сектора на следующую встречу по прекращению огня, в которой она примет участие

Говоря о членстве в НАТО, Зеленский заявил, что Украина сделает блок сильнее, если вступит в него, заявив, что его страна обладает “одной из сильнейших” армий.

Говоря о “красных линиях” Украины на пути к миру, Зеленский пообещал, что не отступится от требования освобождения “тысяч” пленных, удерживаемых Россией, а также будет настаивать на сохранении территориальной целостности Украины.

“Для Украины признание украинских территорий российскими — красная линия, мы на это не пойдём. Я не буду обсуждать с россиянами, какой должна быть наша армия”, - сказал президент Украины.

“Не хочет идти на уступки”

В Евросоюзе поддержали мнение Зеленского, что Россия не выполняет данные Трампу обещания. Кайя Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС, заявила, что России “нельзя доверять” после разговора Путина с Трампом.

“Если вы прочтете два отрывка из телефонного разговора, станет ясно, что… Россия на самом деле не хочет идти ни на какие уступки”, - выкзапл уверенность глава дипломатии ЕС в Брюсселе.

Она добавила, что ЕС работает над предоставлением дополнительной военной помощи Киеву.

Вашингтон отрицает. В Кремле настаивают

Тем временем, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп обсуждали прекращение поставок оружия Украине. В то же время у Трама отрицают, что такой вопрос поднимался.

При этом Песков обвинил власти Украины в том, что те “ничего не сделали для прекращения атак” по энергетики, назвав удар по нефтезаводу на Кубани “саботажем”.

Ранее Telegraf.news сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп поговорили 18 марта по телефону. По информации международного агентства Reuters, разговор длился 2,5 часа. После звонка Кремль и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт привели детали разговора.

Как сказано в сообщении Кремля, Путин заявил о готовности к совместной с США «тщательной проработке возможных путей урегулирования» войны. При этом он указал на необходимость устранить «первопричины кризиса» и учесть «законные интересы России в области безопасности».

Путин и Трамп договорились о 30-дневном прекращении ударов по объектам энергетики Украины и РФ — Кремль