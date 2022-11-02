Корабли с зерном продолжат выходить из Украины под турецким флагом — Минобороны Турции

Опубликовано: 02.11.2022 08:35 , Обновлено: 02.11.2022

Корабли под турецким флагом продолжат вывозить из Украины зерно по Черному морю, несмотря на то, что Россия заявила о приостановке сделки. Об этом 1 ноября заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

По его словам, никаких проблем с выходом судов под турецким флагом из украинских портов нет, передает издание Trthaber. Акар пообещал, что они и дальше будут выходить.

«Российская сторона продолжает переговоры с ООН относительно вывоза зерна, продуктов питания и химикатов в российские порты. Мы, как Турция, внести свой вклад в этом отношении и эффективно играть роль фасилитатора. Мы продолжаем работать над ее правильной реализацией», — подчеркнул министр.

Акар также подчеркнул, что Турция напомнила России, «что не следует возвращаться к началу».

«Прогресс в этом направлении продолжается. Мы оцениваем имеющиеся данные о том, что это соглашение будет продолжаться», — считает он.

По данным министра, всего из Украины отправили уже более 10 млн тонн зерна.

В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, ссылаясь на подтверждение со стороны ООН, заявил, что в четверг 3 ноября по коридору пройдут восемь судов с сельхозпродукцией.

Отметим, что из порта Одессы 1 ноября продолжили выходить украинские корабли с продовольствием. Об этом свидетельствуют данные Marinetraffic. Согласно информации сервиса, 4 сухогруза отправились по Черному морю в порт Стамбула, а еще один — в порт турецкого города Мерсин.

Украина продолжила вывоз зерна по Черному морю, несмотря на «запрет» России

Напомним, 31 октября министерство обороны РФ заявило, что «приостанавливает» движение по коридору безопасности, определенному согласно «зерновой сделке», которую заключила Россия с ООН.

В Минобороны РФ заявили, что движение судов с зерном по коридору «недопустимо из-за использования его Киевом для ведения боевых действий против России».

Россия «запретила» ООН вывозить украинское зерно по Черному морю

Тем временем российский президент Владимир Путин на конференции 31 октября заявил, что с украинских судов, перевозящих зерно, запускают шестиметровые «подводные аппараты» с 500 тоннами взрывчатки.

Путин рассказал об украинских «подводных аппаратах» с 500 т взрывчатки