Россия "запретила" ООН вывозить украинское зерно по Черному морю

Опубликовано: 31.10.2022 20:49 , Обновлено: 31.10.2022

31 октября министерство обороны РФ заявило, что "приостанавливает" движение по коридору безопасности, определенному согласно "зерновой сделке", которую заключила Россия с ООН.

В Минобороны РФ заявили, что движение судов с зерном по коридору “недопустимо из-за использования его Киевом для ведения боевых действий против России”.

О совсем решении Минобороны РФ сообщило генсеку и Совбезу ООН. Там заявидт, что российская сторона “рассчитывает на содействие в получении гарантий со стороны Украины о неиспользовании гумкоридора для ведения боевых действий”.

Ранее стало известно, что 31 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу созвонился с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

В ООН считают, что “зерновая сделка” действует

Кстати, в ООН считают, что пока нет речи о прекращении действия сделки, сообщает Die Zeit.

«Насколько мы понимаем, инициатива и обязательства остаются в силе даже во время приостановки участия России», — заявил координатор ООН по чрезвычайным ситуациям Мартин Гриффитс на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Согласно мысли функционеров ООН, Россия не вышла, а лишь «временно приостановила свою деятельность» в зерновой сделке. Впрочем, онаьмолео действовать и без нее?

«Мы с нетерпением ждем возможности снова приветствовать их (Российскую Федерацию) в качестве полноправных и активных участников как можно скорее приветствовать достижение целей, которые мы разработали», — сказал Гриффитс.

Напомним, что Россия уже раньше обьявляла о приоставновке сделки с ООН о вывозе зерна из Украины. Однако в Киеве и ООН, хоть и обратили внимание на решение РФ, но вывоз зерна не прекратили. Мало того, даже поставили очередной рекорд.

Ранее Телеграф сообщил, что Украина 31 октября смогла отгрузить и отправить в Босфор корабли с рекордным тоннажом зерна, несмотря на выход России из сделки с ООН о поставках зерна из Украины.

Украина отправила за день рекордные 350 тыс т зерна после выхода России из «зерновой сделки»