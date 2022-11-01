Путин рассказал об украинских «подводных аппаратах» с 500 т взрывчатки

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Опубликовано: 01.11.2022 11:58 , Обновлено: 01.11.2022

Российский президент Владимир Путин на конференции 31 октября заявил, что с украинских судов, перевозящих зерно, запускают шестиметровые «подводные аппараты» с 500 тоннами взрывчатки.

По его словам, «эти беспилотники, и подводные, и воздушные беспилотники, они частично шли в коридоре, по которому вывозится зерно с Украины».

Путин убежден, что они «создали угрозу» как для гражданских судов, которые перевозят зерно, так и для российских, что обеспечивают безопасность.

«Послушайте, я не знаю, минобороны давало это или нет. Это же не шутки. Вот эти подводные аппараты 6 метров длиной. По-моему, 500 тонн там взрывчатки. Попадет, там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется. А виноваты будем мы», — сказал президент РФ.

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Напомним, 31 октября министерство обороны РФ заявило, что «приостанавливает» движение по коридору безопасности, определенному согласно «зерновой сделке», которую заключила Россия с ООН.

Россия «запретила» ООН вывозить украинское зерно по Черному морю

При этом 1 ноября Из порта Одессы продолжили выходить украинские корабли с продовольствием. Об этом свидетельствуют данные Marinetraffic.

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