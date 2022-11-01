Украина продолжила вывоз зерна по Черному морю, несмотря на «запрет» России

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Опубликовано: 01.11.2022 11:35 , Обновлено: 04.07.2024

Из порта Одессы 1 ноября продолжили выходить украинские корабли с продовольствием. Об этом свидетельствуют данные Marinetraffic.

Так, согласно информации сервиса, 4 сухогруза отправились по Черному морю в порт Стамбула, а еще один — в порт турецкого города Мерсин.

Получается, зерно продолжают вывозить из Украины, несмотря на «запрет» России.

Напомним, 31 октября министерство обороны РФ заявило, что «приостанавливает» движение по коридору безопасности, определенному согласно «зерновой сделке», которую заключила Россия с ООН.

В Минобороны РФ заявили, что движение судов с зерном по коридору «недопустимо из-за использования его Киевом для ведения боевых действий против России».

Тем временем в ООН считают, что пока нет речи о прекращении действия сделки.

Россия «запретила» ООН вывозить украинское зерно по Черному морю