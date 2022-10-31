Корабли продолжили выходить из Украины по «зерновой сделке». Россия в курсе?

Опубликовано: 31.10.2022 08:53 , Обновлено: 31.10.2022

Киев, Анкара и ООН договорились о выходе судов с продовольствием из Украины в рамках «зерновой сделки». Об этом 31 октября сказано в сообщении ООН.

Так, 16 кораблей должны пройти по международному гуманитарному коридору. Сообщается, что план приняла делегация Украины.

Кроме того в ООН подчеркнули, что Россию об этом «проинформировали».

«В соответствии с процедурами Совместного координационного центра (СКК) все участники координируют свои действия со своими соответствующими военными и другими соответствующими органами для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов в рамках Черноморской зерновой инициативы», — отметили там.

При этом, по данным СКК, за сутки в рамках «зерновой сделки» из портов Украины вышли шесть судов, но они пока не достигли гуманитарного коридора.

Официальной реакции РФ на это пока нет. Но в российских СМИ уже появились комментарии от «источников».

«Мы приостановили участие и официально об этом в координационный центр довели. Принятые [там] решения без нас ни к чему не обязывают», — заявили «Известиям» в собеседники МИД России.

Напомним, что Россия после атаки на свои военные корабли в Севастополе заявила, что выходит из зерновой сделки, которую она заключила с ООН. Украинские власти назвали такое решение логическим продолжением шантажа Кремля и призвали мир заставить РФ выполнять условия договоренностей с ООН.

Позже в МИД призвали к военному решению проблемы экспорта зерновых из украинских портов.

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Что произошло в Севастополе?

Примерно в 4:20 утра 29 октября в Крыму в Севастополе начались взрывы и стрельба. Назначенные Россией местные власти заявили, что корабли на базе Черноморского флота РФ подверглись атаке беспилотников.

В минобороны России заявили, что было задействовано 9 беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

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